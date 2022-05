Nella Casa era nata una bella amicizia fra i due, che è proseguita anche dopo ma non per molto: Francioni spiega cos’è successo

A distanza di anni, Fedro del Grande Fratello ha sparato a zero su Luca Argentero. Hanno partecipato alla stessa edizione del GF, una delle prime e per questo tra quelle che hanno avuto maggiore successo. Tra le mura della Casa di Cinecittà era nata una bella amicizia fra i due, ma oggi di quel rapporto non è rimasto nulla. Fedro del Grande Fratello oggi ha 53 anni, ha una compagna e un figlio di 6 anni; ha un lavoro in radio che gli piace tanto e vive in provincia di Padova. Ha partecipato al GF dopo aver perso una scommessa, ha rivelato in una intervista al Corriere del Veneto. Il pegno da pagare era proprio presentarsi al provino del Grande Fratello, e fu preso.

Fedro è stato un concorrente molto amato dal pubblico. Non lasciò il gioco perché eliminato, ma perché subì un lutto e decise di abbandonare la Casa: un momento che gli appassionati storici del reality ricorderanno molto bene. Era venuta a mancare una zia alla quale era molto affezionato. Non gli fu data la possibilità di uscire per il funerale e rientrare, come invece succede oggi col GF Vip, così lui decise di andare ad abbracciare i suoi cugini in un momento molto difficile. E non è affatto pentito di aver scelto la famiglia.

Ha dei bei ricordi del Grande Fratello, ha vissuto i suoi quasi 70 giorni con leggerezza e spensieratezza. “Oggi è cambiato tutto, non c’è nulla di spontaneo, tutto è costruito”, ha aggiunto. E non è l’unico ex storico gieffino a pensarla così. Poi il tasto dolente: il rapporto con Luca Argentero. Per lui è un ricordo abbastanza doloroso:

“Quando sento questo nome per me è come mettere il dito in una piaga. Io e lui eravamo praticamente fratelli, sia dentro che fuori la Casa. Abbiamo condiviso tantissime esperienze, abbiamo anche condiviso lo stesso appartamento. Poi col tempo si è rivelato diverso, un opportunista”

Cosa è successo tra Fedro e Luca Argentero dopo il Grande Fratello? L’amicizia pare sia andata avanti per un po’, poi la rottura: “Abbiamo litigato e non ci vediamo più. Per me lui è stato una grandissima delusione”. Un ricordo decisamente doloroso, a quanto pare. Cosa farà adesso Argentero? Risponderà a queste accuse oppure preferirà lasciar correre?

Fedro Francioni dopo il Grande Fratello: cosa fa oggi

Fedro del Grande Fratello oggi lavora in una radio veneta, conduce una trasmissione di cui è anche autore. La radio per la quale lavora era piccola quando ha cominciato, poi è cresciuta e oggi, ha raccontato, fanno dei buoni ascolti. Un lavoro che gli dà tante soddisfazioni! Anche nella vita privata non potrebbe essere più felice di così: ha una compagna, Elena, che fa la psicologa e lo ha convinto a rigare dritto. E poi è diventato papà del piccolo Gianfilippo, che oggi ha 6 anni. Non potrebbe essere più felice di così: