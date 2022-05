Alessandro Tersigni, stoccata al GF: “Perso credibilità”, e spiega perché

Alessandro Tersigni è uno degli attori di punta della serie televisiva Il Paradiso delle Signore. Forse non tutti sanno che l’attore oggi 42enne ha debuttato in televisione partecipando alla settima edizione del Grande Fratello versione NIP, nel 2007. Dopo essere stato concorrente del reality show la sua carriera come attore è decollata. Tersigni, ai microfoni di Fanpage.it, si è espresso proprio a proposito del programma, commentando il percorso che fanno molti concorrenti una volta fuori dalla Casa più spiata d’Italia.

Alessandro Tersigni fa parte del cast del Paradiso delle Signore dal 2015. L’attore romano si è fatto così conoscere dal pubblico all’interno di una serie seguitissima dopo aver recitato in I Cesaroni, Le Tre Rose di Eva e Un Medico in Famiglia. Tersigni ha raggiunto la popolarità dopo la partecipazione al GF7, dove si è classificato secondo dietro Milo Coretti. Intervistato da Fanpage.it l’interprete romano ha discusso a proposito del reality show. Secondo Tersigni il Grande Fratello, negli anni, è stato protagonista di una vera e propria parabola discendente.

“Secondo me il reality ha perso credibilità, non si può cercare lì la via per poi fare l’attore o il presentatore, a volte ci si riesce, a volte no”.

L’attore 42enne ha voluto precisare che secondo lui non basta partecipare al reality di Mediaset per poi improvvisare una carriera di successo nel mondo del cinema o delle serie televisive. Ecco cosa ha aggiunto:

“Quanti sono i personaggi che hanno partecipato ai reality, e non parlo solo del Grande Fratello, che sono usciti e hanno continuato? Pochissimi. Una volta usciti ci si scontra con la realtà, con il fatto di non aver frequentato una scuola di recitazione, e quello incide molto, insieme alla voglia di fare”.

L’attore ex di Melita Toniolo, che ha incontrato proprio all’interno della Casa di Cinecittà, è ritornato con la memoria ai tempi precedenti e successivi alla sua partecipazione al GF. Tersigni ha sottolineato di essere sempre stato mosso dalla sua grande passione per la recitazione. A quanto pare, secondo le sue parole, essere stato concorrente del reality ha avuto vantaggi e svantaggi allo stesso tempo.

“Sì, ho sempre voluto fare l’attore. Ho fatto altre cose prima, poi mi ero deciso a non seguire questa strada e mi arrivò la telefonata del Grande Fratello. Ero giovane, avevo 26 anni e mi buttai. Ho fatto il percorso inverso rispetto a quello che fanno gli attori, loro ci conoscono prima per quello che fanno tv e poi per quello che sono, io ho fatto il contrario. È stata un’arma a doppio taglio, però alla fine sono riuscito a centrare degli obiettivi e sono arrivato fin qui”.

In ogni caso Tersigni è riuscito nel suo intento ed oggi recita in una delle serie tv più popolari in Italia. Il 42enne ha raccontato di essere pronto a girare la prossima stagione de Il Paradiso delle Signore, in cui spera ci saranno delle grandi novità per il suo personaggio Vittorio Conti.

L’attore sta vivendo un periodo abbastanza denso non solo dal punto di vista professionale. Lo scorso febbraio, infatti, è nata la sua seconda figlia, Zoe, avuta dalla moglie Maria Stefania Di Renzo. Tersigni ha raccontato che la bambina è nata in anticipo proprio durante il periodo di riprese de Il Paradiso delle Signore.