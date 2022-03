Alessandro Tersigni, nata la seconda figlia: “Abbiamo avuto paura per lei”

Tanti auguri Alessandro Tersigni! L’attore, ex concorrente del Grande Fratello, ha annunciato al settimanale Di Più la nascita della sua seconda figlia. In realtà la notizia era trapelata in parte grazie a Vanessa Gravina, collega di Tersigni a Il Paradiso delle Signore, che aveva spifferato a Italia Sì di Marco Liorni la bella novità. Ora a parlare è direttamente il neo papà, che non ha nascosto le difficoltà che ha dovuto affrontare con la moglie Maria Stefania Di Renzo.

Alessandro Tersigni ha spiegato di essere diventato papà per la seconda volta all’inizio di febbraio, subito dopo la fine delle riprese de Il Paradiso delle Signore (il set riaprirà a maggio). La piccola è nata in anticipo, ci sono state delle complicazioni prima e dopo il parto e per questo l’ex gieffino ha aspettato un po’ prima di parlarne apertamente.

La gravidanza di Maria Stefania, ex allieva di Amici, è stata assolutamente normale nei primi mesi. Le ultime settimane si sono rivelate però difficili: i medici hanno detto che c’erano dei problemi e che bisognava far nascere la piccola con anticipo. Si è optato per un cesareo d’urgenza al quale Tersigni non ha potuto ovviamente assistere. Subito dopo Alessandro, la moglie e il primogenito Filippo sono risultati positivi al Covid-19.

Per non contagiare la neonata, nata prematuramente, la coppia ha chiesto aiuto ai familiari: la suocera di Tersigni si è trasferita a casa sua. La donna stava con Zoe chiusa in una camera e gli altri occupavano il resto dell’appartamento. Per fortuna nessun sintomo importante visto che l’attore, la moglie e il figlio erano già vaccinati.

Alessandro Tersigni ha dichiarato:

“Ora anche questa è passata. Stiamo tutti bene, Zoe ha recuperato peso, è in perfetta salute e cresce rapidamente. E io sono felice di potermi dedicare completamente alla famiglia, visto che le riprese della nuova stagione del Paradiso non inizieranno prima di maggio”

Il popolare Vittorio Conti ha inoltre rivelato il motivo per il quale ha chiamato la figlia Zoe. In primis perché è un nome che piaceva molto alla moglie e parecchio usato in Francia, dove la Di Renzo ha vissuto per diversi anni per lavoro. A convincere poi il significato: vuol dire “vita” in greco antico.

Il matrimonio di Tersigni

Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Renzo sono legati dal 2009. Lei è un’ex ballerina oggi insegnante di gyrotonic. Il matrimonio è stato celebrato nel 2016 mentre un anno dopo è arrivato il primogenito Filippo. La coppia vive a Roma.