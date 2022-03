Alessandro Tersigni: secondo figlio in arrivo, la moglie di nuovo incinta

Cicogna in volo per l’ex concorrente del Grande Fratello, oggi attore affermato e protagonista de Il Paradiso delle Signore

Si allarga la famiglia di Alessandro Tersigni. L’attore sta per diventare papà per la seconda volta: la moglie Maria Stefania Di Renzo è di nuovo incinta. A spifferare la novità Vanessa Gravina, collega di Tersigni a Il Paradiso delle Signore. L’attrice ha elogiato l’ex concorrente del Grande Fratello a Italia Sì e a Marco Liorni ha confidato che sta per avere il secondo figlio, lasciando così tutti di stucco visto che fino ad oggi la notizia non era trapelata.

Al momento non è arrivata nessuna conferma ufficiale da parte del diretto interessato ma nell’ultimo post su Instagram colpisce la frase “post famiglia allargata”. È probabile che Tersigni abbia deciso di aspettare prima di confermare la nuova gravidanza. Del resto il 42enne è sempre stato molto riservato e geloso della sua vita privata. Alessandro è già padre del piccolo Filippo, nato nel 2017.

In alcune interviste Alessandro Tersigni non ha mai nascosto la voglia di avere altri bambini: l’arrivo di Filippo ha cambiato e migliorato la sua vita e quella della moglie, che da tempo ha detto addio al mondo dello spettacolo. Maria Stefania Di Renzo è un’ex ballerina, un’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, oggi insegnante di gyrotonic.

I due sono convolati a nozze dieci anni dopo il primo incontro, avvenuto nel 2010, grazie ad alcuni amici in comune. Un incontro unico, magico, che ha portato subito Tersigni a capire che Maria Stefania è la donna della sua vita. Prima di conoscere la moglie Alessandro ha fatto chiacchierare per via della sua liaison con Melita Toniolo.

Un flirt sbocciato al Grande Fratello e che tanto ha fatto discutere gli appassionati del reality show: pochi mesi dopo la fine del programma l’idillio tra Alessandro e Melita si è spezzato e entrambi sono andati avanti con le rispettive vite.

Anche la Toniolo ha messo su famiglia: nel 2017 ha avuto il piccolo Daniel dall’attuale compagno, il comico Andrea Viganò. A differenza del suo ex fidanzato Melita si è allontanata dalla televisione per concentrarsi sul lavoro da influencer, più soddisfacente per l’ex modella e prezzemolina.