Alessandro Tersigni è un uomo appagato. Dal 2016 l’attore è felicemente sposato con Maria Stefania Di Renzo, ex ballerina di Amici oggi insegnante di gyrotonic. I due sono convolati a nozze dieci anni dopo il primo incontro, avvenuto nel 2010. Un incontro unico, magico, che ha portato subito Tersigni a capire che Maria Stefania è la donna della sua vita. In un’intervista rilasciata a Tele Sette il protagonista de Il Paradiso delle Signore ha ringraziato pubblicamente la moglie per averlo aiutato a crescere e maturare.

“Sono stato fortunato: ho trovato la donna della mia vita che mi ha reso padre di un bambino meraviglioso. L’ultima emozione forte che ho provato? L’arrivo di mio figlio. Ha quasi quattro anni e come tutti i bambini non conosce il male. Quando mi guarda con quegli occhioni e mi dice “Papà ti voglio bene”, mi sciolgo”

Il figlio di Alessandro Tersigni si chiama Filippo ed è nato nel 2017. L’attore non ha svelato subito il nome del bambino per una forma di riservatezza. Dopo la chiacchierata storia d’amore con la soubrette Melita Toniolo, durata dal 2007 al 2009, Alessandro si è sempre tenuto alla larga da gossip e pettegolezzi. Per il futuro il Vittorio Conti de Il Paradiso delle Signore spera di riuscire ad allargare la famiglia con un altro erede.

E a proposito del Grande Fratello, dove ha conosciuto proprio Melita, Alessandro Tersigni è riuscito a staccarsi da quell’esperienza. La sua carriera ha spiccato il volo e si è discostata parecchio dal reality show. Un risultato che pochi hanno raggiunto: oltre a Tersigni ci sono riusciti Luca Argentero, Flavio Montrucchio, Eleonora Daniele, Ilenia Pastorelli.

Su quell’esperienza nel bunker di Cinecittà Alessandro Tersigni ha ammesso:

“Col Grande Fratello sono entrato in un vortice mediatico pazzesco. Mi pagavano bene per un’ospitata in discoteca, ma non era la vita che volevo. Ho avuto la forza di allontanarmene e ho frequentato una scuola di recitazione. Sono arrivati i primi ruoli e il mio sogno di attore, grazie alla mia tenacia, ha preso forma”

Dopo l’avventura al Grande Fratello, dove si è classificato secondo dietro il vincitore Milo Coretti, il 41enne ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema e della televisione. Sul grande schermo è stato protagonista di: Scusa ma ti voglio sposare, 5, Noi eravamo, Wine To Love-I colori dell’amore.

Più corposa la carriera in televisione, Alessandro Tersigni è stato nel cast di diverse fiction e serie di successo. È stato nel cast di: Don Matteo, Ho sposato uno sbirro, Romanzo Criminale-La serie, R.I.S Roma-Delitti imperfetti, I Cesaroni, Un medico in famiglia, Le tre rose di Eva.

“Ho avuto la grande fortuna di lavorare al fianco di grandi interpreti come Lino Banfi e Terence Hill. Professionisti generosi dai quali si può solo imparare. Mi sarebbe piaciuto conoscere Nino Manfredi, uno dei miei miti. In silenzio l’avrei guardato recitare e di sicuro gli avrei chiesto un autografo”

Da tre anni Alessandro Tersigni è protagonista de Il Paradiso delle Signore, un impegno quotidiano e faticoso di cui l’attore va fiero. Grazie a questa occupazione Tersigni ha trovato anche una stabilità economica, non sempre così scontata nel mondo dello spettacolo.