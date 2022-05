By

La tronista ha fatto la sua scelta. Svelato anche il giorno esatto dell’ultima puntata della stagione in corso

Uomini e Donne si avvia verso il gran finale di stagione. Nei giorni scorsi, alcune indiscrezioni avevano anticipato che molto probabilmente il dating show di Canale Cinque non si sarebbe concluso il 27 maggio, come previsto, ma che sarebbe stato prolungato. Ora, sulla questione, arriva la conferma. A fornirla è stato Lorenzo Pugnaloni, dal profilo Instagram uominiedonneclassicoeover che, nel corso di tutta la stagione 2021/2022 della trasmissione timonata da Maria De Filippi, ha tenuto informato il pubblico con le anticipazioni relative alle registrazioni delle puntate. Ebbene, Pugnaloni, con un post pubblicato giovedì 19 maggio, ha reso noto che UeD terminerà venerdì 3 giugno, una settimana dopo rispetto a quanto stabilito inizialmente.

Capitolo Trono Classico: Pugnaloni, oltre ad aver informato sul prolungamento dello show, ha fatto sapere chi ha scelto la tronista Veronica Rimondi. Il suo percorso ha catturato l’attenzione del pubblico, grazie anche alla rivalità che si è creata tra i corteggiatori Matteo Farnea e Andrea Della Cioppa. Alla fine, la donna con chi ha deciso di uscire dal programma? La sua scelta è ricaduta su Matteo, etichettato come suo storico “corteggiatore”, essendo stato colui che le ha fatto la corte da più tempo. Insomma, dalla serie: chi l’ha dura, la vince.

Doccia fredda per Andrea, nonostante gli ottimi segnali avuti dalla tronista di recente. I due hanno mostrato grande feeling, che si è tradotto in effusioni e “fisicità”. Nonostante ciò, la Rimondi ha optato per Farnea.

Uomini e Donne, altra stagione da urlo sul fronte ascolti

Maria De Filippi continua a sorridere: i suoi format sembrano non conoscere l’usura del tempo. Anche questa stagione di Uomini e Donne ha fatto registrare ascolti da urlo, vincendo costantemente a mani basse contro tutti gli altri show pomeridiani. In certi appuntamenti ha persino sfondato il muro dei 3 milioni di utenti, facendo schizzare lo share oltre al 25%. La dirigenza della rete ammiraglia Mediaset si sfrega le mani: la De Filippi rimane la colonna portante del palinsesto, considerando anche i numeri realizzati da Amici, Tu Si Que Vales e C’è Posta per Te.