UeD, Maria fuori di sé: tenta di smascherare Gianluca e inchioda Biagio

Arriva una segnalazione a Uomini e Donne per Gianluca. Il cavaliere, approdato da poco nel programma, ha subito attirato l’attenzione su di sé con alcune dichiarazioni. Scendendo nel dettaglio, il nuovo arrivato è stato accusato da Sara Zilli di aver cercato di mettere subito le cose in chiaro sul punto di vista dell’intimità. Non sono state tanto le sue parole a infastidirla, bensì i dubbi che poi le sono sorti.

Sara Zilli ha svelato che Gianluca avrebbe delle particolari necessità a letto, che hanno lasciato anche Maria De Filippi sorpresa. Ma come fa a viversi questo suo bisogno se ancora all’interno del programma non ha trovato una donna? Questa la domanda che si pone Sara, la quale poi ha visto questa conoscenza concludersi. Ad appoggiarla ci ha pensato Stefania, la quale è uscita con Gianluca e ha avuto con lui conversazioni simili. A loro si è unito Biagio Di Maro, che ha fatto sapere di conoscerlo e di avere delle informazioni scomode sul suo conto.

Il cavaliere campano ha accusato Gianluca di avere vari incontri con delle donne fuori dalla trasmissione. Si è detto certo di questo, poiché vive nella stessa zona in cui si trovano alcuni suoi parenti. Gianluca del Trono Over ha sempre negato e ora arrivano altre segnalazioni. Oggi a UeD, Maria apre la puntata annunciando di volere al centro studio la new entry.

A questo punto, rivela che una ragazza, Elena, ha contattato la redazione per fare una segnalazione ed è anche disposta di raccontare a voce quanto accaduto. Inizia così la chiamata con questa giovane donna, la quale racconta di aver incontrato tempo fa Gianluca in un ristorante, che lei chiama ‘Agli Amici’. Elena spiega nel dettaglio cosa avrebbe visto in quella occasione.

“Ero a cena, è entrato nel locale con una ragazza mora con cui si è anche scambiato dei baci, sicuramente non amichevoli. Non era un bacio molto bello da vedere. Lui era a questa cena per il compleanno di un suo amico, Marco”

In realtà, Gianluca precisa che Marco è suo cugino. Ma ci tiene a sottolineare che non è quello il nome del ristorante in cui è stato. “Non è tanto il problema del ristorante”, interviene la De Filippi, che appare già abbastanza seccata dalla situazione. La padrona di casa sembra credere a Elena, che fornisce un racconto dettagliato, che in parte viene anche confermato dal cavaliere.

In particolare, conferma di essere stato al ristorante quella sera con il cugino, la moglie e la figlia di quest’ultimo. Ma, come si poteva immaginare, nega sia la presenza di una ragazza mora e di un bacio tra loro. Dopo di che, riesce anche a capire chi è Elena, la giovane donna che sta facendo questa segnalazione. Ricorda di averle chiesto il caricabatterie e, in effetti, questo corrisponde con il racconto.

Però precisa che l’unica ragazza presente nel ristorante era la figlia di suo cugino, che ha solo 16 anni. Maria sottolinea, invece, cosa rivela Elena al telefono: “Questa ragazza al telefono dice di averti visto dare un bacio appassionato a una ragazza che non aveva nemmeno 40 anni”. Ma lui ribadisce che l’unica ragazza presente era la figlia del cugino, di soli 16 anni.

Oltre questo, Elena segnala di averlo anche visto fare più videochiamate, durante le quale ha più volte detto la parola ‘amo’, cosa che avrebbe infastidito la ragazza mora che pare si trovasse nel ristorante con lui. Questa segnalazione si conclude con il nulla, in quanto non ci sono prove e Gianluca smentisce. Pertanto, Maria non lo può spedire fuori dallo studio.

“Anche le prove degli adulteri spesso non ci sono, a meno che uno dei due coniugi prenda un’agenzia investigativa. Tu neghi quello che dice la ragazza, ma la ragazza è dettagliata in ogni aspetto. L’aspetto che meno corrisponde è questo”

Queste le parole della conduttrice, che non può far altro che permettere al cavaliere di tornare al suo posto nel parterre. Sono comunque le ultime registrazioni del programma prima dell’estate. Dunque, probabilmente la redazione eviterà di chiamare Gianluca per la prossima stagione.

Uomini e Donne: Tina vs Fabio Nova, Maria si scaglia contro Biagio

Continuano le liti tra Tina Cipollari e Fabio Nova, tra cui volano stracci. Parole pesanti e insulti tra i due litiganti. L’opinionista non ha, sin da subito, apprezzato la presenza del fotografo, che non si è presentato nel migliore dei modi. Proprio per questo, Tina continua ad andargli contro e lui risponde. Infatti, Fabio fa presente che la sua è solo una reazione agli attacchi. “Hai trovato uno che ti risponde a tono”, fa notare la conduttrice.

“È giusto che loro rispondano, perché sennò sembra che abbiamo un potere che poi non abbiamo”, dichiara invece Gianni Sperti, che fa infuriare la Cipollari. Dopo che Fabio la colpisce toccando il tasto del ‘botulino’, Tina si lascia andare a forti insulti: “Il tuo fisico di me..a, vai a ca..re cretino, poveraccio di spirito, di bassa lega, sei terra terra”. Questi sono solo alcune delle offese che la Cipollari usa per attaccare il fotografo, con Maria che le consiglia di non offendersi.

E arriva anche il turno di Biagio Di Maro. Quest’ultimo, nelle scorse puntate, ha raccontato di aver avviato una conoscenza con Sylviane. I due hanno trascorso due notti in albergo, senza andare oltre gli abbracci. Tina aveva preannunciato che il cavaliere campano non era davvero interessato alla dama e che avrebbe presto chiuso la conoscenza.

Ed ecco che oggi in studio Sylviane non appare più felice e spensierata. Biagio continua a rimarcare il fatto di non essere andato oltre con la dama, proprio per rispettarle e la De Filippi perde decisamente la pazienza, tanto che lo asfalta alla grande.

“Non si prende in giro una donna! Non ci stai a parlare a parlare con una donna per due notti in una stanza, perché questo è il risultato. Tu pensi: ‘Siccome non ho fatto quello sono apposto’. Ou! Vale di più quello che hai fatto ! Lei l’ha fatto con sentimento tu no”

Ancora una volta, Biagio torna al suo posto con tanti attacchi e critiche, mentre si conclude l’ennesima conoscenza.