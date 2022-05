Si sta parlando tanto dei nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip 7 e anche oggi sono spuntati dei nomi per questo ruolo. È ormai ufficiale che ci sarà un posto vuoto da riempire, quello di Sonia Bruganelli che ha confermato il suo addio. Per lei è stata solo una parentesi, si è divertita ma è stata solo un’esperienza per lei. Anche il posto di Adriana Volpe pare stia traballando un po’, ma non c’è niente di ufficiale al momento su di lei. Anche la Volpe non dovrebbe tornare a settembre, però meglio attendere notizie ufficiali prima di darlo per certo. Dunque Alfonso Signorini dovrebbe scegliere una nuova coppia di opinionisti per la prossima edizione del GF Vip.

Nei giorni scorsi si è parlato della volontà, presunta, del conduttore di alzare il livello degli opinionisti. Potrebbero essere solo voci o pareri, è chiaro, ma intanto si continua a fare nomi. Si è parlato di Patrizia Groppelli, per esempio, già opinionista per Barbara d’Urso e di sicuro una lingua molto tagliente. Saprebbe come dare del filo da torcere ai concorrenti, ma la Groppelli non ha peli sulla lingua ed è molto diretta, forse anche troppo per un pubblico sempre pronto a condannare ogni minima parola fuori posto.

Oggi Dagospia ha fornito nuovi nomi per gli opinionisti del GF Vip 7 e uno di questi sarebbe una garanzia. Di chi si sta parlando oggi? Nella notizia in questione si legge che a Mediaset starebbe girando una voce secondo la quale al posto di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli dovrebbero arrivare Cristiano Malgioglio e Amanda Lear. E con loro il divertimento sarebbe assicurato! “Una voce che se confermata sarebbe una bomba”, ha scritto Dagospia nella notizia di oggi.

In attesa di conferme o smentite, da parte dei diretti interessati oppure di Signorini, per il momento quelle in circolazione sono soltanto indiscrezioni. Certo è che il pubblico sarebbe ben contento di ritrovare Malgioglio al Grande Fratello Vip come opinionista. Amanda Lear sarebbe tutta da scoprire in questo ruolo, ma anche la sua ironia potrebbe essere un ingrediente giusto per il reality show.