Adriana Volpe commenta l’addio di Sonia Bruganelli al GF Vip: cosa pensa

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono state le opinioniste del Grande Fratello Vip 6. La loro avventura sulle poltrone rosse accanto ad Alfonso Signorini non è iniziata nel migliore dei modi, anzi. Ancor prima di debuttare con la sesta edizione si parlava sui giornali di rivalità fra le due, che è saltata fuori anche durante le puntate e non in poche occasioni. Si sono punzecchiate per benino, non erano mai d’accordo e non sono mancate frecciate e bordate, sia in studio sia sulle riviste nelle varie interviste. Sei mesi però sono lunghi, e infatti a un certo punto hanno seppellito l’ascia di guerra.

In realtà mai del tutto, perché ogni tanto tornava a galla l’incompatibilità, però hanno trovato il modo di andare avanti senza bisticciare ogni tre per due. Non si vedrà più questa strana coppia al Grande Fratello Vip, perché Sonia Bruganelli ha lasciato il ruolo di opinionista. Per lei è stata solo una parentesi in video, ha preferito tornare dietro le quinte dove lavora da molto tempo e si sente forse più a suo agio. Cosa pensa Adriana Volpe dell’addio della Bruganelli?

Proprio perché nei mesi scorsi ci sono state volentieri delle frecciate tramite le interviste, qualcuno potrebbe pensare a nuove stoccate della Volpe. Non ha fatto male a pensarlo, in realtà, perché c’è stata una piccola e quasi impercettibile frecciatina! Quando Superguida TV le ha chiesto di commentare l’addio della Bruganelli al GF Vip, Adriana ha risposto così:

“Credo che lei abbia vissuto questa esperienza come una parentesi nella sua carriera professionale, il suo obiettivo non è essere opinionista perché lo fa magnificamente sui suoi social”

Sonia fa l’opinionista sui social: lo ha sottolineato perché proprio sui social la Bruganelli ha commentato ogni sua parola, e non solo le sue? Non è finita qui, Adriana Volpe ha commentato ancora l’addio della Bruganelli con dei complimenti finali per com’è nel suo lavoro:

“Si è voluta divertire prendendosi una pausa con un’esperienza molto bella, ma è un’imprenditrice. Lei è una potenza dietro le quinte, credo che abbia il piacere di tornare a fare quello che sa fare bene”

GF Vip 7, in arrivo due nuove opinioniste? Anche Adriana Volpe in bilico

In realtà non si parla di addio solo per la Bruganelli, anche Adriana Volpe dovrebbe lasciare il ruolo di opinionista al GF Vip. In questi giorni si sta parlando infatti di rinnovo totale: Signorini sarebbe intenzionato ad “alzare l’asticella”. Per entrambe, dunque, potrebbe essersi conclusa l’avventura sulla poltrona rossa.