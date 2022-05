GF Vip 7, Signorini vuole “alzare il livello degli opinionisti”. Chi resta fuori

Emergono nuove interessanti indiscrezioni sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip. La produzione dietro il reality show condotto da Alfonso Signorini si è già messa alacremente al lavoro per la prossima stagione televisiva nel corso del quale assisteremo all’entrata nella casa più spiata d’Italia di un nuovo nutrito gruppo di “celebrità” (le virgolette sono d’obbligo, visti i trascorsi).

Per il momento in realtà è ancora troppo presto per sapere con esattezza chi entrerà effettivamente a far parte del cast. Sono in ogni caso già emersi dei rumor gustosi che fanno riferimento ad almeno un nome davvero niente male. Secondo Oggi, pare che gli autori stiano puntando sulla partecipazione di Patrizia Groppelli, ovvero la compagna del direttore di Libero Alessandro Sallusti, nonché una delle opinioniste di punta del palinsesto di Canale 5. Si tratta, tra l’altro, di una delle più feroci critiche della partecipazione di Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi. Ma le voci sul Grande Fratello Vip non finiscono qui. Nelle scorse ore, infatti, Dagospia ci ha fornito retroscena interessanti su tutto quello che Alfonso Signorini avrebbe in programma sul lato opinionisti.

Grande Fratello Vip 2022: chi saranno gli opinionisti?

L’unica solida certezza per il momento è l’assenza di Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis si è infatti detta non interessata ad un ritorno nel cast del GF Vip in veste di opinionista. Pare, in realtà, che a lasciare il ruolo sarà anche la “nemica” Adriana Volpe: a dirci qualcosa in più a riguardo è Giuseppe Candela, che in un recente articolo ha fatto riferimento ad altri piani di Signorini.

Stando a quello che leggiamo sul sito diretto da Roberto D’Agostino, il conduttore e la produzione vorrebbero “alzare il livello” degli opinionisti che prenderanno il posto di Volpe e Bruganelli. Non è dunque dato sapere chi le sostituirà, ma a quanto pare saranno personaggi decisamente più in vista (o forse dalla reputazione migliore?). Staremo a vedere: quel che è certo è che la trasmissione tornerà in onda su Canale 5 a settembre. Per il resto è ancora tutto avvolto nel mistero.