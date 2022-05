GF Vip 7 e Ballando con le Stelle, colpacci per i cast: nomi e retroscena

By

La messa in onda è prevista per il prossimo autunno, ma sono trapelati già i primi nomi: ecco di chi si tratta

Mancano ancora diversi mesi alla messa in onda delle nuove edizioni del GF Vip e di Ballando con le Stelle. Il reality di Canale 5 e il talent show all star di Rai Uno torneranno il prossimo autunno: nel frattempo, pare che le macchina produttive si siano messa in moto. Sono infatti trapelati alcuni nomi che potrebbero andare a popolare il loft di Cinecittà e la celebre pista da ballo della rete ammiraglia. A riportare le prime indiscrezioni ci ha pensato di recente il settimanale Oggi, scomodando due volti noti del piccolo schermo.

Secondo il Magazine, pare che gli autori del GF Vip abbiano deciso di puntare su Patrizia Groppelli. La compagna di Alessandro Sallusti, direttore di Libero, è tra le opinioniste più frequenti nelle trasmissioni pomeridiane e mattutine di Canale 5. Di recente, ha criticato pesantemente Mercedesz Henger nello studio di Mattino 5, in seguito alla polemica relativa allo stato di salute della madre e alla questione del presunto fidanzato. In difesa della conquistadora dell’Isola dei Famosi è intervenuta Arianna David, la quale ha smentito categoricamente la notizia.

Patrizia Groppelli non si è risparmiata neppure sui gieffini dell’ultima edizione, che ha visto trionfare Jessica Selassié. In particolare, l’opinionista ha avuto da ridire sull’amore libero di Delia Duran e Alex Belli e la modella venezuelana come “gatta morta”.

Sul versante di Ballando con le Stelle, il settimanale Oggi ha sganciato invece il nome di Caterina Balivo. Alcuni giorni fa, la conduttrice si è collegata a sorpresa durante l’ultima puntata di Detto Fatto, esprimendo tutta la sua ammirazione per Bianca Guaccero e per il lavoro che ha condotto con il factual show di Rai Due.

Di recente è stata una delle giurate de Il Cantante Mascherato, che ha assistito alla vittoria di Paolo Conticini con la maschera della Volpe. Milly Carlucci sarebbe dunque intenzionata a puntare nuovamente sulla conduttrice, questa volta in veste di concorrente di Ballando con le Stelle. Ad oggi, il settimanale dà ormai per certa la sua partecipazione al talent show, pilastro della rete ammiraglia.