Mercedesz Henger non è fidanzata: la verità su Fulvio a Pomeriggio 5

Mercedesz Henger è già fidanzata? Il gossip è partito stamattina dagli studi di Mattino 5 ed è stato smentito oggi pomeriggio dagli studi di Pomeriggio 5. Che poi sarebbe lo stesso, da qualche giorno. Ma cosa è successo? Mercedesz è sempre molto chiacchierata da quando è stato annunciato il suo ritorno all’Isola dei Famosi 2022. Il dibattito principale riguarda la sua presenza in Honduras nonostante sua mamma abbia avuto un grave incidente in macchina e sia in ospedale.

Eva Henger in ospedale ne avrà per un po’, purtroppo, ma è stata lei a chiedere alla figlia di non rinunciare. Oggi però non si parla di Mercedesz solo per mamma Eva, ma anche per questioni sentimentali. Si è presentata in Palapa dicendo di essere attratta dagli uomini che la fanno ridere, e tutto lasciava pensare a Edoardo Tavassi. Lei non ha smentito. I primi giorni insieme sulla spiaggia sono andati molto bene, tant’è che nella puntata di ieri sera si è parlato anche del loro rapporto. Mercedesz sta prendendo in giro Edoardo all’Isola?

Questa è la tesi sostenuta stamattina a Mattino 5, dove Andrea Franco Alajmo ha sostenuto che esista già un fidanzato di Mercedesz Henger. Il suo nome sarebbe Fulvio e ha mostrato anche delle foto dei due insieme. Il gossip ha invaso la rete nel giro di poche ore, adesso tanti pensano che Mercedesz stia fingendo con Edoardo ma c’è chi è subito intervenuto per smentire questo pettegolezzo. Durante Pomeriggio 5, infatti, Barbara d’Urso è tornata a parlare della figlia di Eva Henger per le critiche ricevute nei giorni scorsi.

Introdotto l’argomento, Arianna David, che era in collegamento, ha preso la parola e ha parlato di questo gossip che circola da questa mattina. Quindi ha smentito in modo categorico: Mercedesz Henger non è fidanzata con Fulvio. La David ha spiegato che le foto in circolazione risalgono all’anno scorso, nel periodo natalizio. Ha aggiunto inoltre che Mercedesz e tale Fulvio avrebbero avuto una liaison durata qualche giorno, e nulla più. Caso archiviato? Non mancheranno aggiornamenti nei prossimi giorni, anche perché a Pomeriggio 5 c’era anche Vladimir Luxuria che potrebbe rivolgere la domanda direttamente a Mercedesz nelle prossime puntate…