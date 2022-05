Detto Fatto chiude: spunta la Balivo in diretta, Guaccero crolla in lacrime

L’ultima puntata del factual show di Rai Due ha riservato una sorpresa inaspettata per la padrona di casa, che non ha retto all’emozione

Detto Fatto ha chiuso oggi con l’ultima puntata. Il varietà di Rai Due condotto da Bianca Guaccero non è stato rinnovato per la prossima stagione televisiva. Quello odierno è stato perciò un appuntamento decisivo per la storia del programma, che ha aperto i battenti nel 2013 sotto la conduzione di Caterina Balivo. E qual miglior modo di dedicargli un ultimo saluto, se non accogliere la prima “padrona di casa” in studio?

In video-collegamento, la conduttrice ha voluto ringraziare l’intera macchina che ha lavorato a Detto Fatto, giunto al suo decimo anno di messa onda. Nel farlo ha ripercorso la sua esperienza, ricordando il duro lavoro per portare su Rai Due il programma, il quale si è dimostrato un scommessa vinta per la Balivo. Quest’ultima ha poi espresso ammirazione per la sua erede, esprimendole tutta la sua gratitudine.

“Ci tenevo oggi a salutarvi visto che oggi è l’ultima puntata. […] E tu Bianca hai fatto benissimo, sei stata una perfetta padrona di casa.” Nell’ascoltare queste parole, la Guaccero si è mostrata visibilmente emozionata. Pur sforzandosi di non crollare, la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime, grazie al messaggio di stima e ammirazione che la collega ha voluto tributarle.

Di tutta risposta, ha replicato riconoscendo che non sia stato facile neanche per lei il passaggio di consegne. Pur non snaturandolo, l’attuale padrona di casa è riuscita a cucire su di sé il varietà pomeridiano di Rai Due, rendendolo uno show sfaccettato. Il tutto, grazie anche alla presenza del cast fisso che l’ha accompagnata nel corso delle quattro edizioni condotte dal 2018 al 2022. Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Giampaolo Gambi sono state delle presenze fondamentali per la buona riuscita del programma.

L’assenza improvvisa di Bianca Guaccero da Detto Fatto

Eppure, Detto Fatto ha rischiato di chiudere la sua decima edizione rinunciando alla presenza della conduttrice di Bitonto. La sua assenza già a partire dal lunedì di Pasquetta, infatti, aveva destato le preoccupazioni del pubblico, che già aveva ipotizzato una chiusura anticipata del programma.

La verità poi è arrivata dalla diretta interessata: attraverso una Instagram Story a Guaccero ha spiegato di essere risultata positiva per la seconda volta al Covid. Fortunatamente per i fan, è riuscita a riprendersi in tempo per chiudere in bellezza la trasmissione, tra lacrime, abbracci ed emozioni.