Bianca Guaccero torna a Detto Fatto (per l’addio) ed elogia Elisa D’Ospina

Bianca Guaccero tornerà domani a Detto Fatto. Dopo aver avuto il Covid, la conduttrice riprenderà in mano le redini del programma di Rai Due per gli ultimi giorni di messa in onda. Bianca è risultata positiva al Covid nei giorni di Pasqua ed è da lunedì scorso che non compare nel contenitore pomeridiano della seconda rete. Oggi è arrivato l’annuncio tanto atteso. Prima ha fatto sapere che si stava recando a fare il tampone, poi la conferma: Bianca Guaccero è negativa al Covid. Domani potrà tornare negli studi di Detto Fatto e salutare per bene il programma, che chiuderà in anticipo nei primi giorni di maggio. E che non tornerà dopo l’estate, quando ci sarà qualcosa di diverso.

Quindi dopo poco più di una settimana di assenza, Bianca Guaccero tornerà a Detto Fatto. L’annuncio tra le storie di Instagram ha scatenato subito l’entusiasmo dei fan, che sono tanti. Da domani e fino al 5 maggio ci sarà di nuovo la padrona di casa, sostituita fino a oggi dal trio Jonathan Kashanian, Giampaolo Gambi e Carla Gozzi. I tre non lasceranno il programma da domani, ovviamente, ma il timone tornerà nelle mani della Guaccero.

Da venerdì 6 maggio però il pomeriggio di Rai Due sarà occupato dal Giro d’Italia. L’ultima puntata di Detto Fatto sarà quella di giovedì 5 maggio, e non sarà solo l’ultima di questa stagione. Per questo insomma Bianca Guaccero tornerà giusto in tempo per salutare il suo pubblico e anche Detto Fatto, che è nato nel 2013 ma con Caterina Balivo. Dopo l’estate è in programma, al momento, un nuovo programma condotto da Mia Ceran.

Elisa D’Ospina lascia Detto Fatto, il messaggio di Bianca Guaccero

Nel frattempo oggi c’è stato un altro addio: Elisa D’Ospina ha lasciato Detto Fatto. La modella curvy è stata per tutti questi anni una presenza fissa nel programma e oggi non sono mancate le emozioni. Elisa ha postato un messaggio su Instagram in cui ha fatto un bilancio della sua esperienza a Detto Fatto, insieme ad alcune foto di questi anni insieme. Tra i commenti ci sono quelli dell’ex conduttrice Caterina Balivo, con la quale ha lavorato, e l’elogio della stessa Bianca Guaccero: