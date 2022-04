Detto Fatto, scelta nuova conduttrice dopo Bianca Guaccero: le condizioni

Detto Fatto sta subire importanti rivoluzioni. Il contenitore di Rai2, in onda nella fascia del primo pomeriggio, vedrà, come riporta il settimanale OGGI, un cambio alla conduzione. Ecco qual è il nome della possibile conduttrice che andrà a sostituire la veterana Bianca Guaccero, al timone dello show da ben quattro edizioni.

La nuova conduttrice di Detto Fatto potrebbe essere Mia Ceran. La giornalista 35enne, secondo OGGI, è in trattativa proprio per il ruolo ricoperto dapprima da Caterina Balivo e poi da Bianca Guaccero. A quanto pare, come specifica il settimanale, l’ex volto di Quelli Che il Calcio e di Unomattina Estate non vorrebbe soltanto presentare il programma. La Ceran avrebbe chiesto ai vertici Rai di poter dare una sua impronta personale allo show contribuendo a modellarne la struttura e i contenuti entrando di fatto a far parte degli autori. Si tratterebbe di una vera e propria condizione che avrebbe posto la conduttrice romana in cambio della sua presenza.

Quindi, se la trattativa dovesse andare in porto, gli affezionati telespettatori di Detto Fatto, in onda dal 2013, dovranno aspettarsi dei cambiamenti nel format.

Detto Fatto, cambio di orario e di conduttrice: le novità

Su Detto Fatto si è detto di tutto. Il programma, a causa dei bassi ascolti e di numerose critiche, è stato più volte negli ultimi anni in procinto di essere cancellato. Si è poi discusso sul suo passaggio ad altre reti o ad altre fasce orarie. Secondo TV Blog, in effetti, il programma tornerà a settembre sempre su Rai2 ma sarà spostato dalle ore 14 alle ore 17. Da tempo è stato poi deciso che a cambiare, oltre all’orario di messa in onda, sarebbe stato il volto al timone dello show. Anche sulla papabile conduttrice ne sono state dette di ogni. È stato fatto anche il nome di Milly Carlucci, che in questa stagione è stata impegnata con Il Cantante Mascherato e Ballando con le Stelle. La scelta però, a quanto pare, è ricaduta su Mia Ceran.

Resta da vedere se la Rai accetterà le richieste della conduttrice, che finora ha fatto una lunga gavetta destreggiandosi tra programmi culturali e sportivi come Agorà, Tv Talk, Unomattina Estate e Quelli che il Calcio. Proprio durante una puntata di quest’ultimo, nell’aprile 2021, ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio, Bruno Romeo, nato l’agosto successivo. Il suo primogenito è frutto dell’amore con il compagno Federico Ferrari, manager della Diesel.