Mia Ceran ha partorito: sesso, nome, peso (oltre 4 kg) e chi è il padre

Mia Ceran, 34 anni, è diventata madre per la prima volta: la conduttrice di Quelli che il calcio (proprio nella trasmissione di Rai Due annunciò la dolce attesa il 18 aprile scorso) ha partorito. Lei stessa lo ha annunciato su Instagram, attraverso un post tutto miele e zucchero, in cui ha presentato Bruno Romeo, il nome scelto per il figlio concepito assieme al fidanzato Federico Ferrari, manager della Diesel e persona estranea al mondo dello spettacolo. Con l’uomo ha allacciato una love story dopo che è naufragata la relazione con il giornalista Malcom Pagani, figlio di Amedeo Pagani e della scrittrice Barbara Alberti, al quale è stata legata in passato.

La Ceran ha fatto sapere che il piccino, al momento della nascita, ha fatto registrare sulla bilancia ben 4350 grammi. La giornalista ha inoltre lasciato intendere di essere al settimo cielo, spiegando di vivere una sensazione simile a quella “di essere lanciati nello spazio su uno shuttle in un viaggio senza precedenti”.

Immediata la reazione dei fan, che subito dopo aver appreso la notizia della venuta al mondo di Bruno Romeo hanno ricoperto di complimenti e in bocca al lupo la conduttrice.

La famiglia così si allarga: Federico, Mia, Bruno Romeo e Tito, il cane che vive con la Ceran e il suo compagno. A proposito del fidanzato della giornalista, subito dopo l’annuncio della gravidanza, si è verificato su diverse agenzie di stampa un qui pro quo. In molti hanno creduto che Mia aspettasse un figlio dal suo ex, vale a dire Malcom Pagani.

Motivo? Sia la presentatrice dei Quelli che il calcio sia il figlio di Barbara Alberti sono molto riservati circa la loro vita privata. Così, non avendo mai comunicato pubblicamente la rottura, in molti hanno pensato che fosse Pagani il padre del nascituro. Per risolvere il malinteso, la Ceran, dopo aver informato della sua dolce attesa in diretta su Rai Due, ha postato sui social uno scatto con Federico e il cane Tito, cogliendo anche l’occasione per rendere pubblica la relazione con il futuro papà. Che da oggi non è più ‘futuro’: Bruno Romeo è nato e sembra in ottima salute, oltre 4,3 kg di amore.