Detto Fatto, colpo di scena: resterà su Rai2 ma senza Bianca Guaccero

Rivoluzione in arrivo per la trasmissione di Rai Due: le ultime indiscrezioni parlano di tante novità in programma, ecco quali

Che cosa succederà a Detto Fatto, uno dei programmi di punta del pomeriggio di Rai Due? La risposta a questa domanda fino a qualche tempo fa sembrava certa: la trasmissione sarebbe definitivamente sparita dal palinsesto. Ma è davvero ancora così? Non sembra, perlomeno stando alle ultime indiscrezioni apparse su TvBlog.

Anche stavolta a raccontarci tutti i retroscena del caso è la talpa Hit, che ha rivelato in mattinata l’arrivo di una vera e propria rivoluzione. Proviamo dunque a capire insieme cosa sta per accadere.

Contrariamente a quanto anticipato nelle scorse settimane, come dicevamo, Detto Fatto risulterebbe confermato nel palinsesto autunnale di Rai Due. La stagione attualmente condotta da Bianca Guaccero, insomma, non sarebbe l’ultima per la trasmissione. Ma ci sono news, in ogni caso.

Leggiamo infatti che Detto Fatto, per quanto confermato, si sposterà di orario, e pure parecchio, almeno tre ore dopo. La trasmissione dovrebbe dunque andare in onda a partire dalle 17, preceduto rispettivamente dalla rubrica Ore 14 di Milo Infante e dalle 15:15 dal nuovo programma di Pierluigi Diaco. Su quest’ultimo, fra l’altro, non abbiamo conferme in termini di titolo, anche se pare si chiamerà Signora Mia.

L’appuntamento con la nuova stagione di Detto Fatto è dunque fissato per settembre su Rai Due. Ma i cambiamenti non finiscono qui. Perché se è pur vero che Detto Fatto ci sarà, non lo stesso possiamo dire per la sua attuale conduttrice.

TvBlog conferma infatti che Bianca Guaccero sarà effettivamente costretta a dire addio alla sua trasmissione, ma in realtà ci potrebbe essere all’angolo una nuova occasione che l’attende. Si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui Milly Carlucci stia facendo carte false per averla sotto la sua ala protettrice. In che ruolo?

La Carlucci sarebbe (il condizionale è d’obbligo) al lavoro per includere la Guaccero nella prossima edizione di Ballando con le stelle. Non è qualcosa che ci stupisca poi molto, visto e considerato che negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare del fatto che la Guaccero potrebbe essere la persona che si nasconde dietro l’identità di Medusa, una delle maschere di Il Cantante Mascherato.