Bianca Guaccero, Detto Fatto chiude: arriva la proposta di Milly Carlucci

Bianca Guaccero, che non tornerà in onda la prossima stagione con Detto Fatto, avrebbe ricevuto una proposta molto interessante da Milly

Sembrano ormai esserci pochi dubbi sul futuro di Detto Fatto: il factual di Rai Due chiuderà per sempre i battenti a fine stagione, a causa dei deludenti ascolti (a far crollare lo share anche il periodo buio vissuto sul fronte share dell’intero palinsesto della seconda rete della tv di stato che sta attraversando una crisi identitaria in cui pare non vedersi la luce in fondo al tunnel). Dunque Bianca Guaccero saluterà il suo pubblico, lasciando spazio a Pierluigi Diaco a cui, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, sarà affidato un nuovo programma. La conduttrice potrebbe però presto tornare ad essere protagonista in Rai. Il magazine Oggi ha rivelato che Milly Carlucci starebbe facendo carte false per metterla sotto la sua ala protettrice.

“Milly Carlucci sta facendo fuoco e fiamme per avere Bianca Guaccero a Ballando con le stelle”. Così su Oggi Alberto Dandolo, giornalista esperto di retroscena televisivi. Nel frattempo la timoniera di Detto Fatto continua ad essere parecchio chiacchierata per un altro show di Milly Carlucci, vale a dire Il Cantante Mascherato.

In molti credono che dietro a Medusa ci sia proprio la 41enne di Bitonto. Naturalmente Bianca, quando è stata interrogata sulla vicenda, ha negato, dicendo che è impossibile che possa esserci lei in gioco nello show del venerdì sera di Rai Uno. Come è noto, però, si sa che i concorrenti “mascherati” si divertono a depistare e a non svelarsi finché sono in gara. Dunque resta più che attendibile l’ipotesi che la Guaccero si stia divertendo nei panni di Medusa.

Bianca Guaccero sostituita da Pierluigi Diaco

Come poc’anzi accennato, Detto Fatto si appresta a chiudere per sempre. Bianca Guaccero verrà sostituita da Pierluigi Diaco, che prenderà il timone di un contenitore innovativo che si concentrerà sul tema del ricambio generazionale. L’idea dei vertici di Viale Mazzini sarebbe quella di coinvolgere di più la fascia giovane del pubblico, sia con presenze di ragazzi in studio che in collegamento. Il fine dell’operazione è quello di far scendere l’età media del pubblico. La trasmissione di Diaco si dovrebbe piazzare sul palinsesto quotidiano di Rai2 intorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì.