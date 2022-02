Detto Fatto chiude sul serio, arriva Diaco: filtrano conferme dalla Rai

Secondo quanto trapelato nel palinsesto autunnale Rai non ci sarebbe posto per lo show della Guaccero: che ruolo avrà il conduttore romano

In Rai si sta già pianificando il palinsesto televisivo estivo e autunnale. Tra le novità anticipate nei giorni scorsi c’è qualcosa che sembra essere confermata: la chiusura di Detto Fatto, contenitore pomeridiano attualmente condotto da Bianca Guaccero. In quanto alle personalità televisive, ce n’è una a cui sarebbe stato affidato un programma che dovrebbe andare in onda il prossimo autunno: si tratta del conduttore romano Pierluigi Diaco. Ecco cosa è trapelato da Viale Mazzini e che linea vuole prendere la Rai.

Tempo di rivoluzioni in casa Rai. Secondo quanto comunicato dall’agenzia Ansa, i piani dell’azienda prevedono la creazione di un nuovo programma televisivo che dovrebbe intrattenere i telespettatori nel primo pomeriggio su Rai2 dal prossimo settembre. Al timone di quest’ultimo ci dovrebbe essere proprio Pierluigi Diaco.

Si tratterà di un contenitore che si concentrerà sul tema del ricambio generazionale. L’idea di Viale Mazzini sarebbe quella di coinvolgere maggiormente i giovani, sia in studio che in collegamento. L’obiettivo? Abbassare l’età media del pubblico e rivolgersi ad una nuova fascia generazionale. Per fare ciò si punterebbe su un format molto innovativo.

Il programma di Diaco, che si dovrebbe collocare sul palinsesto quotidiano di Rai2 intorno alle 15:15, dovrebbe prendere il posto di Detto Fatto. Lo show storico del pomeriggio di Rai2, oggi condotto da Bianca Guaccero, non sarebbe destinato a vedere, secondo le ultime indiscrezioni, una nuova stagione.

Pierluigi Diaco, cancellato il suo show estivo: il motivo

La Rai avrebbe preso da tempo la decisione di ingaggiare Diaco. Tuttavia, i piani per il conduttore e giornalista 44enne sarebbero stati diversi e sarebbero sfumati per ragioni di budget. Il romano era inizialmente destinato a condurre un talk show classico che avrebbe dovuto essere trasmesso in estate, nella fascia pomeridiana, dal titolo “Signora Mia”. Questo nuovo programma a quanto pare sarebbe stato stroncato sul nascere. Resta da vedere se i mugugni in Rai continueranno a farsi sentire: la possibile presenza di Diaco nel palinsesto di settembre della Rai ha fatto storcere il naso a molti per ragioni politiche. Molte testate, tra cui Il Foglio e La Stampa hanno infatti insinuato che il conduttore romano sia stato fortemente voluto da Giorgia Meloni.

A riempire il buco creatosi nel palinsesto estivo sarà, secondo le ultime indiscrezioni, L’Estate in Diretta, il cui orario dovrebbe essere anticipato. La versione estiva de La Vita in Diretta vedrà al timone Roberta Capua e Gianluca Semprini.