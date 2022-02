Roberta Capua ritorna, Ossini in forse: le anticipazioni sull’estate di Rai 1

Ci sono le prime anticipazioni sui palinsesti della rete per la stagione estiva in arrivo, ecco cosa sappiamo per quanto riguarda i due presentatori

Si stanno delineando giorno dopo giorno con sempre maggiore precisione quelli che saranno i palinsesti di Rai Uno per i prossimi mesi. Le ultime anticipazioni su quello che vedremo prossimamente sulla rete ammiraglia Rai arrivano da TvBlog, che ha pubblicato qualche retroscena sui volti che vedremo presto (tornare) in tv.

Sul portale leggiamo in particolar modo, quest’oggi, indiscrezioni relative al palinsesto estivo di Rai Uno. TvBlog riporta informazioni precise sul destino di due volti molto amati dal pubblico Rai come Roberta Capua e Massimiliano Ossini. Due personaggi che, a quanto pare, vedremo come presenze fisse nella prossima bella stagione della rete. Anche se, va detto, non abbiamo la certezza matematica che ci saranno effettivamente entrambi.

Partiamo dunque con Roberta Capua. La ex Miss Italia tornerà su Rai Uno dopo la fortunata parentesi del Prima Festival, lo show condotto insieme a Paola Di Benedetto e Ciro Priello prima della messa in onda delle puntate del Festival di Sanremo 2022. La Capua la rivedremo a quanto pare di nuovo a Estate in diretta, lo spazio pomeridiano di Rai Uno che ha condotto lo scorso anno in compagnia del giornalista Rai Gianluca Semprini. Una conferma dopo tutto già scritta, visto e considerato il successo a livello di share che il programma aveva registrato.

Se per Estate in diretta i giochi sembrano già essere fatti, non lo stesso si può dire per il mattino estivo di Rai Uno. UnoMattina sarebbe infatti attualmente alla ricerca di un nuovo conduttore, per il quale sono attualmente in corso dei casting. Ma il nome di cui si sta parlando in modo piuttosto insistente è quello di Massimiliano Ossini. Pare infatti che Ossini sia in pole position per la nuova edizione della trasmissione, e se così fosse sarebbe un gradito ritorno, visto che il conduttore già aveva presentato UnoMattina nel 2018.

In ogni caso, per quanto riguarda UnoMattina Estate, i giochi sono ancora aperti. Tra i nomi papabili ci sono anche Isabella Romano e Giorgia Cardinaletti. Quest’ultima, tra l’altro, potrebbe arrivare (il condizionale è d’obbligo) al timone di UnoMattina anche per la sua edizione autunnale.