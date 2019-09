Giorgia Cardinaletti, dalla Domenica Sportiva al Tg1: parla la giornalista

Giorgia Cardinaletti, dalla Domenica Sportiva al Tg 1: l’annuncio della giornalista

Dopo tre stagioni alla Domenica Sportiva di Rai 2, Giorgia Cardinaletti è pronta per approdare al Tg 1. La giornalista lo ha reso noto attraverso i suoi profili social dove ha anche colto l’occasione per salutare gli ex colleghi della redazione di RaiSport. Viale Mazzini, dopo aver puntato su di lei per dare un ‘colpo di gioventù’ al proprio programma sportivo, le apparecchia ora il ritorno al suo primo amore, cioè l’informazione legata al mondo dell’attualità, della cronaca e della politica.

“Vi voglio bene amici, ci vediamo al TG 1”

“Provo a parole mie. Tre anni indimenticabili, amici – pochi – veri, emozioni giganti. Grazie a chi ha corso con me, a chi mi ha fatto notare il gradino, a chi mi ha ricordato che ‘non c’è curva in cui non si possa sorpassare’. Vi voglio bene amici, ci vediamo al TG 1″. Questo il messaggio della Cardinaletti, giovane giornalista di Fabriano classe 1987. Il suo percorso di formazione si completa con gli studi alla Scuola di Giornalismo di Perugia. Nel 2012 diventa giornalista professionista. Poi, per il servizio pubblico è stata inviata e conduttrice a Rai News 24. Nel 2016 è il volto di Pole Position, trasmissione a cui approda dopo essere stata inviata della Formula 1. Quindi ecco il salto alla Domenica Sportiva.

Paola Ferrari rientra alla Domenica Sportiva, Giorgia Cardinaletti al Tg 1: resta da capire che ruolo ricoprirà la giornalista

Nel programma sportivo di Rai 2 giunge per la stagione 2016/2017 ed affianca Alessandro Antinelli alla conduzione. L’anno successivo è in tandem con il ‘maestro’ Riccardo Cucchi. Infine lo scorso anno è in ‘solitaria’ nella prima parte dello show che ha fatto staffetta con ‘L’altra DS’ con protagonista Marco Lollobrigida. D’altra parte che quest’anno Giorgia avrebbe cambiato aria lo si era capito dopo che è stato annunciato il rientro alla DS di Paola Ferrari. Ora per la Cardinaletti c’è il Tg 1; resta da capire se diventerà il mezzo busto di una delle edizioni del programma d’informazione oppure se avrà un compito differente nella redazione.