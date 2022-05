Grazie, è stato bello, ma ora è il momento di voltare pagina: si potrebbe riassumere così la scelta di Sonia Bruganelli relativa al suo impegno al Grande Fratello Vip. La produttrice, protagonista in qualità di opinionista della sesta edizione del reality show, lungo le colonne di Gente ha spiegato che non sarà più nel team di Alfonso Signorini nella prossima stagione del programma. Motivo? Considera tale esperienza esaurita: quel che c’era da dare, lo ha dato; quel che c’era da prendere, lo ha preso. Da qui la decisione di guardare ad altri progetti che si svolgeranno comunque nell’orbita Mediaset. Nella chiacchierata concessa al magazine ha poi parlato del ferreo legame che la unisce al marito Paolo Bonolis, mettendo in guardia le spasimanti del conduttore che a quanto pare non mancano: “Nessuno si metterà tra noi due”, ha sottolineato, quasi a segnare il territorio.

“Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”. Così la Bruganelli ha spiegato la decisione di dire basta, aggiungendo che reputa l’esperienza, almeno dal suo punto di vista, conclusa. “In tv – ha inoltre dichiarato – voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al GF Vip per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mia mulino di produttrice tv”.

Si è parlato di recente di una sua collaborazione con Soleil Sorge, altra protagonista del GF Vip 6. Cosa bolla in pentola? Davvero c’è qualcosa che sta prendendo piede? “Ci siamo dette che faremo qualcosa insieme, ma dobbiamo ancora parlarne. Soleil è in gamba e al GF Vip si è imposta come una fuori dagli schemi”. Insomma, per ora ci sono tanti buoni propositi ma nessun progetto in fase avanzata. Domani chissà, forse…

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: “Nessuno riuscirà a mettersi tra noi”

Capitolo Paolo Bonolis: con il conduttore romano ha un fortissimo legame, alimentato da profonda stima e passioni comuni. Sonia ha sottolineato che non solo sono moglie e marito ma anche i migliori amici l’un dell’altra: “Di persone come Paolo ce ne sono poche. Lo dico a prescindere che sia il padre dei miei figli; è un uomo che se ci lasciassimo domani, vorrei come amico”. Tante le cose che condividono, ma una in particolare li continua a tenere più uniti che mai: la passione per i libri.

La Bruganelli ha poi svelato che il marito è assai apprezzato dalle donne. “Ce ne sono tante che gli vanno dietro”, ha raccontato. Eppure a tali “pericoli” Sonia non presta troppa attenzione per il semplice fatto che nutre una forte convinzione, costruita nel tempo su basi solide; quale? “Nessuno riuscirà a mettersi tra noi due. Questo è possibile perché io sono cresciuta con lui e lui è cambiato con me”, ha evidenziato la produttrice.

L’ex opinionista del GF Vip ha inoltre rimarcato che sono pochi gli uomini con potere economico che sono disposti a non sfruttarlo sulla propria compagna e che anzi fanno di tutto per renderla indipendente sotto tutti i punti di vista. Paolo l’ha fatto e Sonia gliene è profondamente grata. “Lui è stato uno dei primi a sostenere che accanto a un grande uomo, e non dietro, c’è una grande donna”, ha concluso.