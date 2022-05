Pauselli via da Amici, lutto Peron, caos a UeD: le 10 news della settimana

Al Maurizio Costanzo Show, il padrone di casa ha fatto del sarcasmo a più riprese su Lulù Selassié. Naturalmente i siparietti sono andati in scena durante l’ospitata di Manuel Bortuzzo nel programma. E che ha fatto il nuotatore? Ovviamente da spalla al marito di Maria De Filippi. Jessica Selassié, sorella di Lulù, non ha affatto preso bene la faccenda.

Ambra Angiolini, dopo la batosta sentimentale con Massimiliano Allegri, è stata paparazzata mentre baciava un uomo misterioso. Il cuore dell’ex starlette di Non è la Rai ha smesso di sanguinare?

Tana, di nuovo, per Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. I due piccioncini continuano a frequentarsi. Stavolta sono stati sorpresi a Parigi, la città dell’amore.

Pure Alba Parietti ha ricominciato a sentire le farfalle nello stomaco. Dopo otto anni di “singletudine”, si è accasata con Fabio Adami, manager 55enne per cui ha letteralmente perso la testa. La coppia, nei giorni scorsi, è volata a Ibiza dove ha trascorso dei momenti ultrà romantici.

Che succede tra Ilary Blasi e Alvin? I due conduttori si conoscono da parecchio tempo e sono amici. Secondo Dagospia, però, tra loro ci sarebbe maretta nell’ultimo periodo. La questione è stato smentita dai diretti interessati durante l’ultima diretta dell’Isola. L’amicizia resiste.

Caos a Uomini e Donne, a causa della soap opera infinita tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Le anticipazioni del programma dicono che i due abbiano litigato ma che alla fine abbiano deciso di concedersi un’altra possibilità. Pare infatti che abbiano ricominciato a vedersi. Si prevedono altri fuochi d’artificio al Trono Over. Tutto oro colato per Maria De Filippi che con il dating show di Canale Cinque continua a far registrare ascolti top.

Caos al Tg1. Il mezzobusto Dania Mondini ha denunciato i vertici del telegiornale presenti nel 2018, accusandoli di averla messa, per ripicca, in una stanza con un collega che fa peti e rutta non riuscendo a trattenersi. Se la situazione non fosse tragica, sarebbe comica!

Doccia fredda per Achille Lauro all’Eurovision. Il cantante, che ha gareggiato sotto la bandiera di San Marino, non è manco riuscito ad accedere alla finale. Poteva andare meglio, pazienza! Il concorso, come da pronostici, è stato vinto dall’Ucraina (Mahmood e Blanco sesti).

Giulia Pauselli ha lasciato Amici di Maria De Filippi. Lei stesso lo ha comunicato con vena nostalgica.

Grave lutto per Samuel Peron,. Il danzatore di Ballando con le Stelle ha perso la madre. Il triste annuncio lo ha dato Serena Bortone, conduttrice di Oggi è un altro giorno.