Punto di svolta nella soap opera con protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Lungo la giornata di mercoledì 11 maggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e il Trono Over è stato segnato da poderosi scossoni. Come raccontato da Isa e Chia, a farla da padroni in studio sono stati appunto la dama bresciana e il cavaliere tarantino. Se non si è innanzi a un conclamato ritorno di fiamma, poco ci manca. Ma si proceda con ordine, perché da quanto trapelato, gli episodi avvenuti sono stati diversi ed è opportuno metterli ben bene in fila.

Anticipazioni UeD dell’11 maggio 2022: cosa è accaduto al Trono Over

Al centro studio, ecco Gloria con Fabio e Riccardo. Quest’ultimo, al termine della scorsa puntata, ha fermato la dama e le ha chiesto di uscire assieme per un drink e conoscersi meglio. Lei di tutta risposta gli ha rifilato un palo. Guarnieri ha comunque ribadito di provare interesse per la donna che tuttavia ha ripetuto di voler approfondire con Fabio. A questo punto ha preso parola Ida e ci sono stati diversi colpi di scena

La Platano, con piglio nervoso e polemico, ha raccontato che Riccardo le ha tolto il saluto. Da qui la sua profonda delusione. Il tarantino si è difeso, spiegando che ha assunto un determinato atteggiamento perché non vuole che si fraintenda il loro rapporto. Morale della favola? Nello studio i due hanno battibeccato.

Nel frattempo si è passati alle vicende del Trono Classico. Mentre andava in onda l’esterna di Veronica e Andrea, durante il bacio che questi si sono scambiati, è partita la colonna sonora “Fai Rumore”, firmata Diodato. Riccardo è scoppiato in lacrime per poi fuggire dallo studio, inseguito da Ida.

Che è successo? Perché una simile reazione? Perché, come spiegato dallo stesso Guarnieri, il brano di Diodato è la medesima canzone che aveva dedicato alla Platano dopo la proposta di matrimonio. Maria De Filippi, a questo punto, ha chiesto ai due se avessero voluto danzare e, dopo tentennamenti vari, entrambi hanno accettato, con tanto di commozione.

Al termine del ballo, Ida ha deciso di chiudere definitivamente con Marco, il ragazzo che stava frequentando, spiegando di non provare interesse nei suoi confronti. Ha fatto seguito un battibecco tra Marco e Riccardo. Poi un altro colpo di scena. Ida ha raccontato di aver detto a Guarnieri durante il ballo che “non è mai troppo tardi”. Peccato che lui abbia fatto scena muta.

Da quel momento tutto lo studio, compresa Maria, ha iniziato a domandare al tarantino quali fossero le sue reali intenzioni con Ida. Lui è rimasto sul vago, fino a quando la Platano, a più riprese e sempre più innervosita, gli ha chiesto di darle delle risposte chiare perché lei aveva ammesso di volerci riprovare.

Guarnieri, però, è rimasto di nuovo sul vago, con Ida che lo ha mandato a “quel paese”, lasciando lo studio. Finita qui? Assolutamente no: il cavaliere l’ha rincorsa con tanto di ennesima litigata. Rientrati in studio Ida ha detto volerci mettere un punto definitivo. Prima Maria e poi Armando hanno così tentato di far parlare Guarnieri, sicuri che le sue mancate risposte fossero legate a una questione d’orgoglio. Morale della favola? Alla fine Riccardo ha chiesto a Ida di uscire a cena; lei ha detto sì. Olè!

Per quel che riguarda gli altri accadimenti del Trono Over, Gemma, che la settimana scorsa ha visto arrivare un certo Maurizio alla sua corte (i due sono usciti a cena), ha fatto sapere di non provare interesse per l’uomo, chiudendo la frequentazione.

Anticipazioni Uomini e Donne: momento sfilata, protagonisti sempre Ida e Riccardo

Momento sfilata: “l’arte della seduzione”. Riccardo, vestito elegante in giacca bianca, camicia e pantaloni, con un mazzo di rose rosse. Il cavaliere ha fatto la sua sfilata e poi ha invitato a salire sulla passerella Ida, consegnandole le rose. A sfilata conclusa ha domandato di rimettere la musica: ha ripreso con un ballo sensuale, con camicia aperta, invitando la Platano a toccargli il petto. A vincere la sfilata il signor Alessandro con una standing ovation da parte di tutto lo studio.

Anticipazioni Uomini e Donne 11 maggio 2022: cosa è accaduto al Trono Classico

Luca ha portato in esterna sia Lilli che Soraia. A quest’ultima ha detto di voler recuperare il loro rapporto. Lei è stata della medesima opinione. Anche con Lilli le cose sono andate bene. Veronica ha portato in esterna solamente Andrea. Esterna molto intensa, con lui che l’ha riempita di apprezzamenti. C’è stato il bacio. Matteo c’è rimasto male ed è stato per tutta la puntata abbastanza nervoso.