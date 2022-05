Uomini e Donne anticipazioni: un’eliminazione, quando scelgono i tronisti

Oggi a Uomini e Donne è avvenuta una nuova registrazione. Le anticipazioni fanno sapere che non si è parlato di Luca Salatino. Le scelte sono vicine, ma questo pomeriggio non ci sono state novità sul suo trono. Dopo verrà registrata una nuova puntata e, forse, si parlerà del tronista. Ma per il momento Lorenzo Pugnaloni, con il profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, anticipa che si è seduta al centro studio Veronica Rimondi. Quest’ultima è uscita con Matteo e Andrea, dopo di che ha deciso di fare un’eliminazione.

Veronica ha eliminato Federico. Dunque, il corteggiatore che inizialmente aveva colpito l’attenzione del pubblico con la sua calma e la sua pacatezza, ha lasciato così il programma di Maria De Filippi. Lui stesso ha affermato che se ne sarebbe comunque andato di sua spontanea volontà. La Rimondi non lo sta portando in esterna e si sta concentrando su Matteo e Andrea. E su uno di loro due ricadrà la scelta, che dovrebbe essere registrata durante la prossima settimana!

A breve Veronica e Luca dovranno concludere i loro percorsi sull’ambito Trono, in quanto si avvicinano le vacanze estive. Come oggi anno, il dating show di Canale 5 va in pausa. Pertanto, manca pochissimo alla fine di questa edizione. Pare che le ultime registrazioni verranno effettuate nel corso della prossima settimana. Non è escluso che una delle due scelte possa avvenire già nella registrazione di domani.

Chi sceglierà Veronica? Maria De Filippi ha esplicitamente dichiarato di credere che l’interesse della tronista sia fortemente concentrato su Matteo. In effetti, più volte, la Rimondi ha dimostrato di essere particolarmente attenta alle mosse del corteggiatore. Sarà lui la scelta? Bisogna tenere in considerazione il fatto che, nelle recenti puntate, la tronista ha messo al centro della scena Andrea.

Chi sceglierà invece Luca? Le idee chiare al riguardo le hanno due sue vecchie conoscenze, Aurora Colombo e Roberta Giusti. Salatino finirà per scegliere Soraia? Questo è un po’ il finale che la maggior parte dei telespettatori immaginano. Altrimenti, il tronista dovrebbe scegliere Lilli. È sempre disponibile l’idea di chiudere il percorso senza nessuna scelta.

A detta di qualcuno, Luca avrebbe dato come l’impressione che avrebbe scelto Aurora. Quest’ultima ha lasciato il programma, dunque non può essere lei la scelta. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà!