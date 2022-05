UeD, Luca: scelta forzata? Maria mette Veronica con le spalle al muro

Il Trono Classico di Uomini e Donne quest’anno è stato abbastanza confusionario. Questo non perché si siano create delle dinamiche accese, ma perché i tronisti appaiono abbastanza confusi su come procedere con il loro percorso. Ora ci si chiede chi sceglierà Luca Salatino, mentre per Maria De Filippi appare già certo chi è il corteggiatore che ha davvero colpito Veronica Rimondi. Iniziando dal tronista romano, attualmente sta mandando avanti le conoscenza solo con Soraia Allam Ceruti e Lilli Pugliese. L’uscita di scena di Aurora Colombo sta generando non pochi dubbi sulla scelta di Luca.

È stato abbastanza evidente che la nuova arrivata aveva conquistato il tronista. Basti pensare a Matteo Ranieri, che alla fine ha scelto Valeria Cardone, approdata nel programma quando il percorso era già iniziato. In molti non lo vedono preso da Soraia e Lilli. Nell’ultimo periodo si dava quasi per certo che Luca Salatino avrebbe scelto Aurora. Proprio quest’ultima, in un’intervista per il canale Youtube Mondo Tv 24, ha affermato di aver avuto lei stessa questa impressione. Ha ammesso, infatti, di essere convinta del fatto che sarebbe stata lei la scelta, se non fosse andata via.

Pertanto, ha sottolineato che quella di Luca sarebbe “una scelta forzata” a UeD, in quanto non è poi così preso né da Soraia né da Lilli. Nonostante ciò, crede che a questo punto potrebbe scegliere la prima. In alternativa, ovviamente, Salatino ha anche la possibilità di lasciare il trono senza scegliere nessuna corteggiatrice. Manca poco alla fine di questa edizione e poi il programma andrà in vacanza.

A dire la sua su chi potrebbe scegliere Luca ci pensa anche un’altra sua vecchia conoscenza, ovvero Roberta Giusti. Lei ha scelto Samuele Carniani, con cui oggi la storia d’amore procede a gonfie vele, e sembra avere la stessa opinione di Aurora su Luca, suo ex corteggiatore. Su Instagram, rispondendo alle domande dei fan, svela come secondo lei potrebbero andare le cose.

“Ero convinta che avrebbe scelto Aurora e sono convinta anche adesso che, se lei non si fosse comportata in quel modo, sarebbe stata lei la scelta, lui era proprio partito per lei. Per come stanno le cose a oggi, almeno da quello che vedo, credo Soraia”

Come andrà a finire? Si scoprirà a breve.

Uomini e Donne: Veronica Rimondi non riesce a nascondere il suo interesse per Matteo

Nessun enigma, invece, su Veronica. Gli atteggiamenti e le decisioni prese dalla nuova tronista portano a pensare che abbia già una scelta, ovvero Matteo. Starebbe solo cercando di capire se potrebbe essere ‘quello giusto’ oppure no. La Rimondi potrebbe regalare il colpo di scena, ma per il momento anche Maria De Filippi è convinta che per ora il suo interesse sia indirizzato soprattutto verso Matteo.

E siccome manca ormai poco tempo, sembra che effettivamente la scelta ricadrà su di lui. Maria palesa questa sua opinione, mettendo Veronica con le spalle al muro. In particolare, la conduttrice tenta di far ragionare Federico e Andrea. Ancora una volta, al centro studio, la tronista pare dare più importanza alle questioni riguardanti Matteo, tanto che poi decide di ballare con lui.

“Con sincerità Veronica, al posto di Andrea anche io la penserei allo stesso modo! Potevi ballare con Andrea e finiva lì. Quello che oggi hai dimostrato è un reale interesse per Matteo, indipendentemente da quello che senti per Federico e Andrea. Il tuo interesse oggi era capire perché Matteo non si fosse mosso. Ed era prioritario, molto più degli altri”

Detto ciò, la De Filippi si rivolge direttamente a Federico e Andrea: “È un cosa con cui voi dovreste farci i conti. Può cambiare idea… può sbagliare Matteo… Ma è una realtà che lui le piace”. Rimarca poi il suo pensiero: “Matteo le interesse di più”. E sono tutti d’accordo con Maria. Veronica tenta di spiegarsi, però non cambia la situazione.

Ovviamente non c’è alcun problema, se mai la Raimondi fosse più interessata a Matteo che agli altri due corteggiatori. Lo scopo del programma è quello di trovare l’amore. Ma Maria ci tiene a mettere in chiaro le cose con Federico e Andrea, visto che il comportamento della tronista.