Isola 2022, “Ilary Blasi e Alvin non si sopportano più”: il gossip conferma

Tensioni tra la conduttrice e l’inviato di questa nuova edizione del reality show e sarebbero in corso i tentativi per ricucire i rapporti

Ebbene sì, sembra proprio che ci sia tensione tra Ilary Blasi e Alvin all’Isola dei Famosi 2022. Pare che non ci sia più tra loro quel rapporto idilliaco di un tempo e a dimostrarlo è stato lo stesso inviato, nel corso della puntata di lunedì scorso. Ora a confermare che c’è qualcosa che non va ci pensa Dagospia. Tra le sue pillole di gossip, ci regala quella sulla moglie di Francesco Totti e Alvin, che non andrebbero per nulla d’accordo. Dunque, pare che l’impressione che hanno dato durante la scorsa puntata corrisponda alla realtà dei fatti.

“Ilary Blasi e Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, non si sopportano più. Ieri sera lui le ha chiesto di spiegare le prove visto che interviene troppo nei suoi discorsi. Tentativi in corso per ricucire i rapporti tra i due”

Questa l’indiscrezione che andrebbe a confermare i sospetti sui rapporti tra Ilary Blasi e Alvin. Nel corso della puntata di lunedì 9 maggio 2022, sono andate in onda alcune scene che hanno lasciato intendere che i due non vadano più d’accordo come un tempo. In realtà, il pubblico di Canale 5 ha iniziato a ipotizzare questo già dal primo appuntamento di questa nuova edizione del reality show. Infatti, nelle passate puntate, Alvin ha zittito la conduttrice quando avrebbe dovuto spiegare nel dettaglio le regole della prova dell’Uomo vitruviano.

In particolare, la conduttrice dell’Isola dei Famosi gli ha chiesto di fare veloce, in quanto era già mezzanotte. È avvenuta una situazione simile nel corso di un’altra manche della prova, con la battuta di Ilary: “Vabbé, lo sanno tutti come funziona. Andiamo avanti va!”. L’inviato non ha preso bene la posizione della padrona di casa, tanto che ha ribattuto: “Una cosa devo fare, spiegare le prove. Almeno quella fatemela fare. Grazie”.

A questo punto, alla Blasi non è rimasto altro che dare ragione ad Alvin. Ed ecco che, durante la 15esima puntata, Ilary ha nuovamente infastidito l’inviato in Honduras. Scendendo nel dettaglio, l’ha stuzzicato così: “Ah Alvin, ci sei anche tu? Ben trovato, non lo sentivo più. Dico: ‘se ne sarà andato'”.

In questa fase della diretta, Ilary Blasi e Alvin hanno dato prova dei loro presunti dissapori. Mostrandosi un po’ offeso, l’inviato a questo punto ha salutato tutti e ha lasciato la sua postazione, mantenendo comunque il sorriso. La conduttrice è stata al gioco e gli ha chiesto di tornare indietro.

Sempre nel corso di questa puntata, la padrona di casa ha nuovamente punzecchiato l’inviato quando Mercedesz Henger si è resa conto che il suo nome era scritto senza la ‘z’. La Blasi non si è tirata indietro e ha stuzzicato ancora: “Ah, l’ha scritto Alvin, perdonalo”.

Ora l’indiscrezione di Dagospia sembra confermare che tra i due non ci sia più un rapporto sereno! Non resta che attendere, poiché i diretti interessati presto potrebbero spiegare cosa sta davvero accadendo oppure lasciare tutti con il dubbio.