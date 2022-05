La quindicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 si è aperta con lo scontro tra Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi. I due hanno avuto una discussione molto accesa nel corso del weekend dopo che venerdì scorso Nicolas è stato messo in discussione dal suo gruppo. Per l’attore è stata una grande delusione soprattutto da parte di Edoardo, che riteneva un amico sull’Isola. Ilary Blasi ha messo subito Nicolas e Edoardo faccia a faccia. Il primo dice di essere leale, pur non avendo un carattere facile. Tavassi appena ha preso la parola ha detto al pubblico che Vaporidis non è arrivato per come è a casa.

Anche Edoardo ha parlato del doppio gioco di Nicolas spiegando che va in un gruppo e parla male dell’altro, cosa che dicevano anche gli ex Tiburon prima in pratica. “Provo disgusto”, è arrivato a dire Edoardo. Nicolas ha ricordato i loro quaranta giorni di amicizia ritenendo, a questo punto, che Edoardo sia ipocrita. Guendalina Tavassi ha spiegato di aver scoperto che Nicolas ha parlato male di lei, Edoardo e Carmen. Mercedesz Henger ha confermato la versione dei Tavassi sull’ultimo scontro con Vaporidis in mare.

Vladimir Luxuria ha dato un consiglio ai due fratelli: “Non fidatevi sempre di ciò che dicono gli altri”. Poi l’opinionista ha dato un consiglio a Vaporidis: “Ridi di più, prendila di più alla leggera. Quello di cui accusi Edoardo, ovvero di fare show, fallo pure tu. Ti servirà per sopravvivere, tendi a prendere tutto troppo sul serio”. Anche Nicola Savino ha concordato: “Ti carichi troppo di tutto”. Nicolas è sembrato d’accordo a sua volta sulla sua pesantezza. Edoardo ha previsto i prossimi passi dell’attore: “Si isolerà e dirà di avere tutti contro. Vuole fare Raz Degan”.

Isola, la prova della discordia e chi ha lasciato la Palapa tra Laura e Lory

C’è stato però anche una lite tra Laura Maddaloni e Nicolas Vaporidis. Durante l’ultima prova ricompensa pare che Laura abbia proposto di pareggiare nel gioco per poter mangiare tutti, pure se non era così scontato. Nick però ha fatto due canestri e Nicolas non era d’accordo con questa strategia, quindi ha messo in discussione la sportività della Maddaloni. Quest’ultima in puntata ha detto di non sapere, però, da chi fosse partita la proposta di pareggiare e ha chiesto di non guardare la sua professione, ma la persona. “Ho dimostrato tante cose belle, perché offenderci così”, ha aggiunto Laura. Nicolas si è difeso ancora una volta dicendo che la discussione è partita in seguito alle gravi accuse di Laura, per cui erano entrambi “belli carichi”.

Ilary ha chiesto i nomi di chi ha provato a mettersi d’accordo per la prova ricompensa, ma nessuno li ha fatti. Stavolta non ci sono stati provvedimenti, ma visto che hanno tentato di infrangere le regole se dovessero rifarlo saranno puniti. Dopo questo inizio scoppiettante la conduttrice è passata all’esito del televoto: Laura Maddaloni è stata eliminata dal gruppo e ha raggiunto il marito su Playa Sgamada. Queste le percentuali: Lory salva con l’85%, Laura ha raggiunto il 15%. Prima di andare via, Laura ha dato il bacio della nomination a Roger. Ha svelato che Nicolas aveva proposto di cenare tutti insieme e solo Roger non era d’accordo, mentendo sulla motivazione. Ilary l’ha fermata perché ne avrebbe parlato nel corso della quindicesima puntata del 9 maggio.

Edoardo in nomination e fa pace con Nicolas, il gruppo salva Mercedesz

In questa puntata sono stati eletti due leader: un uomo e una donna, che hanno subito mandato al televoto un naufrago. Vaporidis non ha partecipato per un problema medico. I leader sono Roger e Guendalina. Il primo ha mandato in nomination Edoardo, l’altra invece ha scelto Marialaura . Roger ha vinto anche la prova ricompensa e ha scelto tre compagni con cui condividerla: Lory, Marco e Nicolas. Anche Edoardo e Mercedesz hanno vinto del cibo: una torta al cioccolato. Alessandro invece ha conquistato una cena con un naufrago a scelta, battendo mamma Carmen all’uomo vitruviano. Ha scelto Marialaura.

Ed è arrivato il momento della scelta tra Marialaura, Mercedesz e Fabrizia: i naufraghi si sono schierati dalla parte di una delle tre. Si sono schierati quasi tutti con Mercedesz, solo Carmen e Alessandro con Marialaura. Per Fabrizia nessuno, ma si è chiaramente salvata Mercedesz. Nel frattempo Nicolas e Edoardo si sono abbracciati e commossi; i due si sono scusati a bassa voce e i fan hanno gioito sui social. Ilary ha aperto un televoto flash tra Maria Laura e Fabrizia: la più votata è rimasta col gruppo, l’altra ha raggiunto Playa Sgamada. Fabrizia ha abbandonato Playa Palapa col 36%, Marialaura è stata salvata col 64% ma si è presa il bacio della nomination dall’altra.

Roger in discussione per una scelta sul gruppo: ha deciso di non cenare tutti insieme, sebbene fossero tutti d’accordo. Secondo alcuni lo ha fatto per mangiare di più, visto che non c’era Blind e si sono divisi la sua porzione. Lui si è giustificato dicendo di aver invitato Nick nel loro gruppo, che ha sostituito quindi Blind, secondo lui. La discussione si è risolta in pochi minuti, ma Ilary aveva altro in serbo per lui. “Hai cercato di corrompere il medico dandogli un biglietto da mandare a Estefania”, ha spiegato la conduttrice. E hanno pure letto il bigliettino!

Le aveva scritto mi manchi, mi mancano i tuoi abbracci e i tuoi baci, e cose simili. Stavolta è stato perdonato, e hanno pure deciso di far arrivare il messaggio a Estefania. Estefania però ha regalato il colpo di scena su Roger: ha qualche dubbio. Non solo per qualche parola su Beatriz ma anche perché intanto Laura le ha raccontato che Roger ha nominato Lory anziché un ex Cucaracha.

Isola dei Famosi, le nomination di lunedì 9 maggio: i nominati

I due leader hanno avuto un ruolo cruciale nelle nomination della quindicesima puntata dell’Isola 2022. Non solo hanno scelto un naufrago a testa, ma si sono anche accordati per scegliere un ulteriore nominato: Marco. A questi si è aggiunto il nome del gruppo: Lory. Blind era assente stasera per un problema di salute. I nominati sono Edoardo, Marialaura, Lory e Marco. Queste le nomination: