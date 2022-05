Isola, clima tesissimo: minacce e gravi accuse, Laura abbandona la diretta

Il clima sull’Isola dei Famosi 2022 è sempre più teso e ormai non è più un gioco. I coniugi Russo sono ancora al centro delle discussioni, stavolta si parla però di minacce e gravi accuse. Rientrati dalla prova della Pelota Honduregna, appena Ilary Blasi si è collegata con la spiaggia ha sentito Alvin parlare con i naufraghi. Non era previsto che andasse in onda, ma così è stato: Alvin ha invitato i concorrenti a non minacciare. L’inviato ha ricordato a tutti che si tratta pur sempre di un gioco e che c’è necessità di limitarsi e abbassare i toni. Gli avranno dato ascolto? No.

Interrogato dalla conduttrice, Alvin ha spiegato: “Sono volate delle parole, ricordavo ai naufraghi di moderare i termini e di scendere con l’aggressività”. Poi ha provato ad andare avanti con la puntata, ma Vladimir Luxuria ha chiesto chi avesse minacciato Clemente Russo. Pare intendesse da chi fosse stato minacciato, ma invece ha risposto presente Nicolas Vaporidis. Quest’ultimo ha spiegato che Clemente gli aveva detto “Dopo ti faccio un c.. così”. Sentendo tutto ciò, Laura Maddaloni è andata su tutte le furie e ha cominciato a urlare contro l’opinionista.

“Ha un ruolo lei, non può parlare così”, ha detto la naufraga su Luxuria. A questo punto Laura ha abbandonato la diretta dell’Isola. Se ne è andata, ha lasciato la postazione urlando e sbraitando. Ha fatto ritorno poco dopo ma non si era ancora calmata. Quindi ha ripreso a urlare contro Luxuria: “È dal primo giorno che è accanita con noi. Il tuo ruolo è importante, è un accanimento!”. Alvin ha invitato tutti a calmarsi e a non urlare, ma lo scontro è ripreso poco dopo. Nicolas è finito in nomination perché è stato ultimo nella catena di salvataggio del suo stesso gruppo. Quindi ha detto che ha preferito essere nominato dal suo gruppo e non dagli altri e dalle minacce di Clemente.

Laura ha lanciato pesanti accuse a Vaporidis: “E tu che metti le mani addosso a una donna?”. Di sicuro si è riferita al gioco della Pelota Honduregna, dove però è facile scontrarsi e nel gioco non si guarda se ci si scontra con una donna o un uomo. Mettere le mani addosso a una donna, insomma, è una cosa ben diversa. Questa la spiegazione di Clemente sulle minacce a Vaporidis: “La minaccia è un gesto con le mani accompagnato da parole? Io ho detto dopo ti faccio un cu.. così in Palapa, a parlare. Con le parole”. Diversa la versione di Nicolas:

“Lui mi guarda e mi fa io te lo faccio così dopo. E lei sta sostenendo che le ho messo le mani addosso. Questa non è sportività, non sanno stare al gioco. La moglie per difenderlo sostiene che io ho messo le mani addosso? Sentirmelo dire è una calunnia. Ci sono i testimoni, le telecamere”

Ma forse il nervosismo di Clemente e Laura aveva ben altre ragioni, visto che hanno avuto un inizio di puntata per niente facile.

Isola dei Famosi, Luxuria e Vaporidis asfaltano i coniugi Russo

Clemente Russo e Laura Maddaloni all’Isola dei Famosi 2022 non se la stanno passando tanto bene. E forse non hanno imparato bene la lezione del televoto, visto che già una volta sono stati eliminati. Dovevano capire invece che la strategia usata nei primi giorni non aveva portato i suoi frutti, visto che il pubblico li ha sbattuti subito fuori. Poi sono finiti su Playa Sgamada e sono tornati in giorno in momenti diversi, ma di certo non grazie al pubblico. Sono stati i meccanismi del gioco a farli rientrare in Palapa e infine gli autori, che forse ci avevano visto lungo.

Quando erano separati, infatti, Clemente e Laura hanno vissuto ai margini dei gruppi. La loro voce si sentiva a malapena negli scontri, poi invece ne sono diventati protagonisti. I coniugi Russo insieme hanno preso forza e coraggio l’uno dall’altra e hanno scatenato il panico sulla spiaggia. Ci sono stati scontri su scontri, e il loro nome è sempre saltato fuori. Sui social non stanno riscuotendo particolare simpatia, anzi si può dire che non piacciono proprio alla maggior parte del pubblico. Come anche altri ex Tiburon, in verità. Stasera, durante la puntata dell’Isola dei Famosi 2022 con Ilary Blasi, hanno dovuto fare i conti con la realtà.

A inizio puntata per esempio Clemente Russo ha cercato l’appoggio di Luxuria, chiedendole se anche secondo lei in Italia il pubblico avrebbe potuto pensare che Alessandro ha fatto il doppio gioco con i due gruppi. Peccato che sia accaduto il contrario, Vladimir ha letteralmente asfaltato Clemente Russo: “Tu non sei il portavoce del popolo italiano, non sai da casa la gente cosa pensa e non arrogarti il diritto di parlare per gli italiani”. La reazione del naufrago? Ha tentato di giustificarsi dicendo di aver parlato per una parte del pubblico, ma l’opinionista non ha accettato la giustificazione. Il naufrago ha incassato.

Poi ci ha pensato Nicolas Vaporidis ad asfaltare Laura Maddaloni. Quando quest’ultima si è autoproclamata tra i più forti dell’Isola dei Famosi, lui le ha fatto presente che l’unica prova che ha vinto gliel’hanno annullata perché ha barato.