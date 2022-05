Grave lutto per Samuel Peron, danzatore che fa parte del corpo di ballo dei professionisti di Ballando con le stelle. Il 40enne vicentino, nelle scorse ore, ha perso la madre. Ad annunciarlo è stata Serena Bortone, giornalista e conduttrice di Oggi è un altro giorno, programma di Rai Uno in onda nella fascia pomeridiana, dal lunedì al venerdì. Ma perché è stata proprio la Bortone a fare il triste annuncio? Per il semplice motivo che nella giornata di venerdì 13 maggio Peron avrebbe dovuto essere tra gli ospiti del talk. ma, proprio a causa della morte del genitore, ha declinato l’invito.

Inizialmente gli spettatori si sono trovati disorientati, convinti che avrebbero assistito all’intervento del ballerino. I minuti sono passati, ma del danzatore, in studio, nemmeno l’ombra. Alla fine il mistero sulla sua assenza lo ha risolto la padrona di casa della trasmissione, che poco prima di chiudere la puntata ha spiegato che Peron è stato costretto a dare forfait a causa del decesso della madre, Gianna Costernaro, al quale era parecchio legato. Nell’annunciare la triste notizia, la timoniera di Oggi è un altro giorno ha mandato un abbraccio virtuale al volto del talent show condotto da Milly Carlucci.

“Salutando con un affetto e un abbraccio fortissimo Samuel Peron. La mamma non è stata bene in queste settimane e purtroppo è scomparsa ieri”, ha dichiarato Serena Bortone, sottintendendo che la donna sarebbe scomparsa per l’insorgere di una grave malattia che si sarebbe rivelata fatale.

“Devi essere stata una donna veramente formidabile per avere cresciuto un figlio così educato, così perbene, così brillante e così gentile come Samuel. Un abbraccio a Samuel e a tutta la famiglia, i tuoi affetti stabili sono con te”, ha concluso la giornalista. Per il momento Peron non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Sui suoi profili social tutto tace.

Samuel Peron: la popolarità con Ballando con le Stelle e i primi passi mossi nel mondo della danza a soli quattro anni

Samuel Peron è nato a Marostica (Vicenza) il 21 aprile 1982, sotto il segno del Toro. Ha raggiunto la popolarità grazie alla partecipazione, in qualità di danzatore professionista, a diverse edizioni di Ballando con le Stelle. Peron ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della danza a soli quattro anni. Poi, da adolescente ha alternato il proprio impegno in diverse categorie di ballo tra cui il liscio, lo standard, il latino americano, il funky, la danza moderna e quella contemporanea.