Sabrina Salerno, marito geloso? Cosa pensa Enrico del legame con Peron

Sabrina Salerno si racconta a ruota libera, facendo il punto sulla intensa esperienza che sta vivendo a Ballando con le Stelle, programma che, almeno per lei, va ben al di là del semplice impegno televisivo. Intervistata dal magazine Gente, la showgirl ha spiegato che lo show di Milly Carlucci non è una semplice gara di ballo bensì un banco di prova sia dal punto di vista atletico sia dal punto di vista dei rapporti umani. Lo sa bene Samuel Peron, il suo insegnante: inizialmente la 53enne lo ha messo in difficoltà, in quanto faceva fatica a farsi guidare nella danza, volendo dettare i tempi e non trovando il giusto feeling in pista. Episodi che hanno provocato anche dei malumori che però sono poi stati superati. Oggi Samuel e Sabrina sono una delle coppie più affiatate di Ballando. E il marito della cantante? Non è geloso? Cosa ne pensa di Peron?

Sabrina, conversando con Gente, ha parlato per la prima volta di ciò che pensa Enrico Monti, l’imprenditore al quale è legata dal 1994 (nel 2004 la coppia ha avuto un figlio, Luca, e nel 2006 si è sposata). “Lui è stato il primo a dirci che eravamo freddi che non si avvertiva trasporto e che così non funzionava”, spiega la showgirl che aggiunge: “Enrico dice che la coppia in pista deve far sognare, creare atmosfera, non solo eseguire bene una coreografia”.

Insomma, l’uomo d’affari non è per nulla geloso di Peron. Anzi è il primo tifoso di Sabrina e del suo insegnante. E infatti, quando alla Salerno le viene posta la domanda diretta se il compagno nutra gelosia per Samuel, lei replica così: “Enrico è un uomo intelligentissimo, molto sicuro di sé ed equilibrato”. Spazio anche ai pareri del figlio Luca, oggi 17enne.

Sabrina narra che il ragazzo non la guarda in tv il sabato sera. Lei comunque gli manda i video la domenica di quel che è accaduto. “Gli piace quello che sto facendo, dice che si vede che mi sto impegnando”, confida con orgoglio la 53enne. In effetti di impegno ne mette tantissimo a Ballando con le Stelle: è la prima ad arrivare alle prove e l’ultima ad andarsene. Spesso, anche quando la sessione si è conclusa, spinge per proseguire così da poter migliorare. “Sono una secchiona”, la chiosa di Sabrina.

Questo modo esuberante di affrontare la sfida le è costato anche un infortunio. Prove, prove e prove… Ed ecco che il ginocchio le si è girato. Da qui la richiesta di un intervento medico, giunto con una siringata di cortisone al ginocchio. “Non sapete quanto ho gridato”, racconta, puntualizzando che nulla la fermerebbe per quel che riguarda lo scendere in pista: “Ci andrei pure con una gamba ingessata”.