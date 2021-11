Sabrina Salerno, lite con Peron dietro le quinte: “Volevo lasciare Ballando”

Sabrina Salerno sta emergendo come una delle rivelazioni della sedicesima edizione di “Ballando con le Stelle”. La 53enne è in gara in coppia con uno dei ballerini storici del programma, Samuel Peron. In un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi” la Salerno ha svelato quali sono stati i problemi che ha affrontato all’inizio di questa avventura all’interno del talent show condotto da Milly Carlucci.

L’esibizione di Sabrina Salerno e Samuel Peron della scorsa puntata di “Ballando con le Stelle”, andata in onda sabato 20 novembre 2021, è stata apprezzata da giuria e pubblico. I due si sono lanciati in un freestyle che la giudice ed esperta di danza Carolyn Smith ha definito “perfetto”. La genovese e il vicentino sono apparsi in perfetta sintonia, dimostrando di essere una delle coppie meglio assortite della competizione. Ecco cosa ha detto la Salerno ai microfoni di “Oggi” riguardo al rapporto con il suo maestro.

“Siamo entrati in una bolla io e lui, siamo una delle coppie più vere di Ballando. Coppia di ballo, sia chiaro. Non è stato facile affidarmi a lui, perché io sono abituata a stare sul palco da sola. Ma ora ci vediamo anche fuori, ci confidiamo, ci siamo raccontati anche le cose più profonde”.

Tuttavia, la loro relazione non è stata sempre rose e fiori, anzi. La Salerno ha confessato che, dopo la terza puntata dello show, i due hanno litigato pesantemente e lei ha addirittura pensato di lasciare lo show:

“È stato un disastro. Voleva che mi buttassi subito, ma io stavo studiando il palco, le persone. Ho pensato che questo programma non fosse adatto a me, e con chi me la sono presa? Con lui. Gli ho detto che non potevamo funzionare, che non eravamo ben assortiti, e le sue coreografie non mi piacevano”.

La cantante ha quindi ammesso le sue colpe. Dopo aver riflettuto, ha spiegato, ha poi chiesto scusa a Peron mettendo da parte per un attimo il suo carattere deciso e impulsivo.

“Non è stato facile per me ammettere di aver sbagliato, le mie posizioni in genere sono toste, dure. Invece grazie a questo programma mi sto mettendo in discussione.”

Sabrina Salerno e l’esperienza a “Ballando”

Sabrina Salerno si sta mettendo in gioco con tutta sé stessa a “Ballando con le Stelle”. Dopo la puntata del 13 novembre 2021, in cui la coppia formata da lei e Peron è finita allo spareggio scampando l’eliminazione per un soffio, Sabrina ha deciso di impegnarsi al massimo della sua grinta.

“L’ho vissuta come un’ingiustizia perché la Smith ci aveva dato dieci. E per rivalsa mi sono impegnata il triplo”.

Nel corso della puntata precedente allo spareggio, al termine della sua performance la showgirl è scoppiata in lacrime dopo le parole della giurata Selvaggia Lucarelli, che le ha chiesto di uscire dall’immagine di donna sensuale che si è costruita negli anni.

La 53enne ha passato quindi momenti difficili, acuiti anche dagli iniziali diverbi con il proprio maestro e dall’eliminazione dallo show della sua amica storica Mietta. Adesso la Salerno sembra star affrontando questa avventura con serenità. Ad “Oggi” ha dichiarato di aver instaurato un bel rapporto con le altre concorrenti e di aver compreso quali sono i requisiti che deve avere una coppia per aggiudicarsi la vittoria del programma:

“Ho capito cosa vogliono, la sintonia della coppia. A “Ballando” non vince il vip, ma il vip con il maestro. Amano vedere le dinamiche di una coppia di ballo”.

Scoperto questo segreto la Salerno riuscirà effettivamente a vincere? Staremo a vedere.