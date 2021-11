Momento di commozione in diretta per la cantante, criticata per la sua sensualità

La quarta puntata di Ballando con le Stelle 2021 non è stata facile per Sabrina Salerno. L’artista è scoppiata a piangere in diretta, dopo l’esibizione con l’insegnante Samuel Peron. La 53enne ha ceduto alle lacrime dopo che in studio si è aperto un dibattito sulla sua sensualità e fisicità. Ad aprirlo la giurata Selvaggia Lucarelli, che ha chiesto alla verace concorrente di mostrare un lato inedito della sua personalità, lontano dai favolosi anni Ottanta, che hanno segnato la carriera della Salerno.

Un commento che ha scatenato il caos nello studio di Ballando con le Stelle. Sabrina Salerno non ha molto compreso il discorso di Selvaggia Lucarelli, che è stata attaccata dal collega Fabio Canino, dal pubblico presente in sala ma pure da Alessandra Mussolini e Rossella Erra. Queste ultime due hanno invitato la Salerno a non nascondere il suo fisico perfetto e a mostrarsi per quella che è davvero.

Alberto Matano difende Sabrina Salerno

Anche Alberto Matano si è schierato dalla parte di Sabrina Salerno: il giornalista e conduttore de La vita in diretta ha ricordato l’incredibile percorso della cantante a Ballando con le Stelle. Matano ha fatto notare che mai come prima d’ora la Salerno si è raccontata in maniera inedita e profonda. Un commento che ha fatto emozionare Sabrina, che nelle varie clip di presentazione ha parlato della sua infanzia difficile e dei suoi problemi con il padre, che non l’ha mai riconosciuta.

Ricordare queste vicende ha commosso la concorrente di Ballando con le Stelle, che ha ammesso di aver sempre avuto una certa difficoltà a raccontarsi, a mettersi a nudo, nel corso della sua lunga carriera. Sabrina Salerno è stata prontamente abbracciata dalla conduttrice Milly Carlucci, che è molto protettiva con i partecipanti al suo show.

Sabrina Salerno è stata difesa pure dal suo insegnante di ballo Samuel Peron. Il ballerino ha ribadito che la sua allieva non mette in mostra la sua fisicità come lasciato intendere da qualcuno. Peron ha confessato che Sabrina gira quotidianamente in jeans e lupetto a collo alto. Una donna normale e semplice, dunque, a detta di Samuel.