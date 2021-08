Sabrina Salerno: “La verità sul mio seno: a 22 anni hanno fatto una perizia”

Sabrina Salerno a ruota libera. A 53 anni la showgirl genovese è diventata una vera e propria star anche su Instagram dove conta la bellezza di oltre 1 milione di ‘seguaci’, roba da far impallidire le cosiddette influencer. A suon di post ‘provocanti’, ma di una certa classe e mai volgari, continua a far girare la testa a migliaia e migliaia di italiani. Nelle scorse ore si è spinta ancora più in là, sfoderando una serie di istantanee che le hanno fatto guadagnare il titolo di Miss Maglietta Bagnata dell’estate 2021. Il suo successo in rete, il suo stile e molto altro sono stati oggetto di un’intervista che la stessa cantante ha rilasciato a Rudy Zerbi su Radio Deejay.

Pronti via, e subito Sabrina sottolinea che quel seno tanto perfetto che possiede è merito solo di madre natura, nonostante in molti continuino a credere che abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica. Altra chicca è che per provare ciò, quando era poco più che ventenne, andò da un noto medico a farsi fare una perizia che certificasse il fatto. “Da quando ho 20 anni tutti dicono che sono rifatta da capo a piedi, ma se c’è una cosa che ho naturale al mille per mille è il seno”, ha spiegato la cantante che ha aggiunto: “A 22 anni sono anche andata da un famoso medico a farmi fare una perizia dove dichiarasse che non avessi protesi al seno”.

Con Zerbi ha poi commentato gli scatti suddetti (disponibili qui), quelli della ‘Maglietta Bagnata’, che in meno di 24 ore hanno raccolto 136mila like, generando oltre 6mila commenti. Altro che professionisti del web. “Io sono felice di essere arrivata a questa bella età (53 anni, ndr) così in forma, fisicata – ha spiegato la cantante-. Sono anche un po’ una motivazione per le donne che mi scrivono. Quindi voglio dire: se queste foto non le faccio adesso quando le faccio?! Ne sono fiera e per me è un vanto. Viva le donne, le donne forti, quelle che nonostante l’età passi si danno da fare”.

Non è la prima volta che la Salerno parla dello stile adottato su Instagram. In passato ha anche confidato che dietro al suo profilo e ai suoi scatti c’è un lavoro certosino, molto accurato. D’altra parte, a maggior ragione sui social, l’immagine va curata ma senza esagerare. Il pericolo di apparire per quel che non si è, è dietro l’angolo. Un rischio che Sabrina non corre visto che anche dal vivo è una donna superba.

Altra curiosità emersa dalla chiacchierata con Zerbi, stavolta non riguardante il suo successo su Instagram, è quella che riguarda una delle sue hit più famose, vale a dire Boys. Sabrina ha raccontato che il brano è stato firmato da Matteo Bonsanto, il quale ha avuto l’idea di stenderlo nella versione nota a tutti dopo aver visto allo stadio San Siro di Milano uno striscione con scritto Boys durante una partita dell’Inter.