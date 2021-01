Sabrina Salerno, il suo dramma: “Soggiogata da una persona diabolica”

Una carriera ricca di successi quella di Sabrina Salerno ma non sono mancati i dolori. La 53enne ne ha parlato a Verissimo di Silvia Toffanin, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 30 gennaio 2021. L’icona degli Anni Ottanta ha raccontato del rapporto difficile che aveva con il manager che l’ha scoperta quando non era ancora maggiorenne. Un legame complicato, finito addirittura in Tribunale.

Sabrina Salerno ha raccontato:

“A 17 anni ho incontrato un uomo manipolatore, verbalmente violento, che cercava i miei punti deboli per colpirli e rendermi sempre più fragile. Era un uomo che riusciva a soggiogare tutte le persone che aveva a fianco. Non si dovrebbe parlare male di chi non c’è più, ma non posso perdonarlo perché non ha giustificazioni per il male che mi ha fatto”

L’artista, vista lo scorso anno al Festival di Sanremo 2020, ha rivelato che quella persona era una sorta di manager che le rubava pure dei soldi. Soldi che arrivavano dai vari impegni lavorativi della Salerno. Sabrina ha però precisato che quest’uomo non le ha mai fatto avances spinte anche se crede che l’abbia fatto con altre ragazze.

A Silvia Toffanin Sabrina Salerno ha confidato:

“Ero controllata, non potevo vedere nessuno e non potevo fare niente. Per lui ero la sua creatura e dovevo fare quello che mi diceva: ma su di me non aveva effetto e facevo il contrario. Mi ha fatto vivere un incubo per anni. Poi, a 24 anni, grazie anche all’aiuto degli avvocati, sono riuscita a liberarmi di lui. Ho vinto la causa dopo undici anni anche se non è servito a molto perché i miei soldi li aveva già rubati e li aveva anche già spesi”

Qualche settimana fa Sabrina Salerno è stata coinvolta in un altro spiacevole episodio: il suo profilo Instagram è stato rubato e le sue foto sono finite su un social russo. Poi sono state prese anche gli scatti del figlio Luca sulle quali sono state scritte delle frasi molto volgari che hanno turbato la serenità di Sabrina.

Frasi che hanno lasciato intendere che la cantante avesse dei rapporti speciali con il ragazzo, che tra l’altro è ancora minorenne. Ovviamente Sabrina si è rivolta alla polizia postale che sta ora cercando di risalire all’identità di questa persona che la Salerno non ha esitato a definire un mostro.

Oltre all’Italia Sabrina Salerno oggi è molto amata anche all’estero e in particolare in Francia. È sposata dal 2006 con Enrico, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Luca è l’unico figlio della coppia e il giovane è molto affezionato a sua madre che, nonostante la carriera impegnativa, è sempre molto presente e attenta.

Sabrina Salerno tiene molto alla sua famiglia. In una vecchia intervista ha ribadito che l’amore per Enrico e la nascita del figlio le hanno fatto capire il vero senso della vita. Creare un proprio nucleo famigliare ha inevitabilmente regalato all’artista maggiore forza, sicurezza ed equilibrio.