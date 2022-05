Alba Parietti esce allo scoperto, con Fabio Adami è amore vero. Dopo 8 anni trascorsi da single, a 60 anni la showgirl piemontese ha ricominciato a sentire le farfalle nello stomaco. E infatti, stavolta, a differenza dell’ultima decade, non c’è spazio per mezze parole, per amori cerebrali, per innamoramenti intellettuali. Perché va bene tutto, ma la passione è anche fisica, è contatto, è intimità. E con Fabio Alba è rinata sotto tutti i punti di vista. Dopo le paparazzate e i sussurri del gossip, ora è lei a mettere le cose in chiaro, a gridare al mondo che sì, il suo cuore è ritornato a battere all’impazzata. Con un paio di post roventi pubblicati su Instagram nelle scorse ore, la Parietti ha dichiarato senza se e senza ma che con Fabio la “cosa è seria”. A far da cornice al loro amore c’è Ibiza, dove la coppia si è rifugiata per trascorrere dei giorni roventi.

“F and A. Non abbiam bisogno di parole. La mia migliore stagione”. Così la showgirl a corredo di un paio di foto pubblicate su Instagram in cui la si vede nel mare delle Baleari, felice e spensierata con “F”, ossia Fabio. Pochi minuti dopo un secondo post, ancora più passionale e zuccheroso, con tanto di risposta alle curiosità del gossip nostrano: “Non chiedeteci più se è una cosa seria. L’amore è una cosa seria e importante. Forse la più seria (ve lo dico dopo 8 anni da single granitica e convinta). Buona serata”.

Alba Parietti stregata da Fabio Adami: chi è il manager che l’ha stregata

Chi Magazine, di recente, ha spiegato che Fabio, il quale ha 55 anni ed è romano, ha alle spalle una carriera importante. Di professione manager, lavora da diverso tempo per l’area vendite di Poste Italiane. Adami sarebbe padre di una ragazza e di un bambino più piccolo di nome Filippo.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha inoltre aggiunto che la love story sarebbe nata di recente e che i due sarebbero stati travolti da un colpo di fulmine. Fabio avrebbe anche già incontrato il figlio di Alba, l’ex gieffino vip Francesco Oppini, ulteriore testimonianza che non si tratta di un semplice flirt ma di qualcosa di più serio. I due si sarebbero incontrati casualmente. Cupido, con le sue frecce, ha fatto il resto. E amore fu!