Achille Lauro e il toro all’Eurovision, Striscia: “Bluff, ecco chi ha copiato”

Continua a far discutere la partecipazione di Achille Lauro all’Eurovision Song Contest 2022. In rappresentanza di San Marino il cantante classe 1990 ha cantato Stripper. Cappello in testa, tutina trasparente e camperos, sul palco il cantante si è scatenato e a un certo punto della performance ha addirittura cavalcato un toro metallico. Una scelta di cui, come fa notare Striscia la notizia, l’artista si è vantato parecchio al Tg 1 e sui social network.

Secondo il tg satirico di Antonio Ricci, però, la famosa cavalcata non è esclusiva di Achille Lauro. Più di venti anni fa Madonna si era esibita su un toro meccanico, da trasgressiva cowgirl, prima nella famosa hit Don’t Tell Me del 2000 e l’anno seguente durante il Drowned World Tour. Striscia la notizia non ha dunque esitato a definire quello di Lauro “un vero e proprio bluff”.

In passato il programma di Canale 5 ha più volte criticato Achille Lauro per la sua musica e le sue esibizioni sul piccolo schermo. Dal controverso testo di Rolls Royce, con la quale ha debuttato al Festival di Sanremo nel 2019, alla performance all’Ariston del 2021, quando il 32enne si è aperto la giacca, mostrando delle rose infilzate tra la pelle del suo addome. Poi del sangue è sgorgato dalle ferite create dai fiori.

Un’esecuzione molto simile a quella di Lady Gaga nel 2009, durante gli Mtv Music Awards. In quell’occasione la popstar, agli inizi della sua sfavillante carriera, ha fatto scalpore e ha lasciato il segno. Mentre cantava Paparazzi dal petto di Stefani Germanotta è cominciato a colare del sangue finto, con cui Gaga si è poi impiastricciata anche il viso.

Al momento Achille Lauro non ha ancora replicato all’ultimo attacco di Striscia la notizia: qualche tempo fa l’interprete ha ricevuto pure un Tapiro d’Oro dalla trasmissione di Canale 5.

Achille Lauro eliminato all’Eurovision Song Contest 2022

Nonostante la sua performance sia stata tra le più commentate della seconda semifinale, Achille Lauro è stato subito eliminato all’Eurovision Song Contest 2022. Con San Marino non è riuscito ad accedere alla finale del 14 maggio, dove avrebbe sfidato l’Italia rappresentata da Mamhood, Blanco e la loro Brividi.