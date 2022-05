Costanzo e Bortuzzo affossano Lulù in tv: la reazione di Jessica Selassié

Jessica Selassié, come era prevedibile, non ha preso bene quanto è stato detto sulla sorella Lucrezia “Lulù” nel corso della puntata del Maurizio Costanzo Show in onda l’11 maggio in cui è stato ospite Bortuzzo. Durante il programma, a più riprese Costanzo ha fatto del sarcasmo sulla principessa protagonista del Grande Fratello Vip 6. E Manuel? Non ha battuto ciglio, anzi ha dichiarato di essere stato lui a lasciare la ragazza, liquidando rapidamente la faccenda con una frase fatta: “A 20 anni gli amori vanno e vengono”. Al fianco del nuotatore c’era Aldo Montano, l’unico che ha cercato di non girare il coltello nella piaga, invitando a cambiare argomento e a parlare di sport e amicizia. Ma nulla, Costanzo ha continuato a stroncare con ironia Lulù.

“Mi è parso che un reality così avesse una marcia in più, un sentimento in più, che era determinato da Manuele e Aldo. Non tanto da quella ragazza lì, come si chiamava?”. Questa la prima sortita del marito di Maria De Filippi, che non ha mai chiamato per nome Lucrezia, appellandola sempre come “quella ragazza lì”. Altra staffilata del conduttore: “Quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?”. In questo caso Bortuzzo ha tagliato corto: “L’ho lasciata, lei fa la vita sua e io la mia. A 20 anni gli amori vanno e vengono”.

A fine puntata l’affondo più caustico, con Maurizio che con sarcasmo ha lasciato intendere che Lucrezia avrebbe smaniato per fare la sfilata al Costanzo Show: “Manuel, alla ragazza le sarebbe piaciuto fare la passerella, eh?”. Il nuotatore, anche in questo caso, ha tagliato corto: “E invece c’è Aldo”.

Tutta la faccenda è arrivata alle orecchie di Jessica Selassié, vincitrice del Grande Fratello Vip 6 nonché sorella di Lulù (le due congiunte condividono un legame molto stretto). E no, naturalmente la principessa non ha reagito bene. In una Instagram Stories, in riferimento a quanto accaduto al Maurizio Costanzo Show, si è limitata a proferire un tanto stringato quanto incisivo “No comment”. La vicenda è destinata a far discutere ancora.

Chi invece ha preferito restare in silenzio è stata Lulù che per il momento ha optato per non rilasciare alcuna dichiarazione su quanto successo nel late show di Canale Cinque. Una cosa è certa: a Maurizio Costanzo la principessa non sta molto simpatica a differenza di Manuel Bortuzzo e Aldo Montano, elogiati a più riprese nel corso del programma.

Si ricorda che la love story tra Bortuzzo e Lulù è finita di recente e in modo del tutto inaspettato, con il nuotatore triestino che ha consegnato all’Ansa un comunicato, senza avvertire la fidanzata, spiegando di aver deciso di troncare.