Costanzo Show, Maurizio stronca Lulù: le reazioni di Montano e Bortuzzo

Nello storico talk show, il conduttore non ha avuto parole tenere per la principessa: la replica di Manuel e di Aldo

La rottura tra Lucrezia ‘Lulù’ Selassié e Manuel Bortuzzo ha tenuto banco anche al Maurizio Costanzo Show, nel corso della puntata trasmessa mercoledì 11 maggio su Canale Cinque in seconda serata. In studio sono stati presenti il medesimo nuotatore triestino e l’amico Aldo Montano. A un certo punto il padrone di casa ha elogiato la ferrea amicizia sbocciata tra loro al Grande Fratello Vip 6. Ma se da un lato ha espresso tutto il proprio apprezzamento per il legame amichevole creatosi, dall’altro non ha avuto parole tenere per la principessa, che non è nemmeno stata nominata per nome essendo stata appellata “come quella ragazza lì”.

“Io ho avuto grande simpatia per Manuel al GF perché ha vissuto un amore e perché è nata un’amicizia molto bella con Aldo Montano”. Così ha esordito Maurizio Costanzo. E fin qui nulla di strano. La stroncatura è arrivata subito dopo: “Mi è parso che un reality così avesse una marcia in più, un sentimento in più, che era determinato da voi due. Non tanto da quella ragazza lì, come si chiamava?”.

Naturalmente “quella ragazza lì” altri non è che Lulù. Alle esternazioni del marito di Maria De Filippi è seguita una fragorosa risata in studio. Aldo Montano ha provato a spostare l’attenzione dalla principessa: “Parliamo di amicizia, va! Sai per noi Maurizio è stato semplice perché abbiamo una radice comune sportiva”. Lo schermitore ha aggiunto che si augura che Bortuzzo possa presto avere soddisfazioni dal nuoto e gareggiare in grandi stadi paralimpici.

“La cosa che mi ha colpito è che lui era disagiato a muoversi e c’eri sempre tu”, un’altra riflessione di Costanzo riferita al tempo in cui Aldo e Bortuzzo erano concorrenti nella Casa più spiata d’Italia. “Aldo c’era sempre”, ha fatto eco Manuel. Il conduttore ha poi rifilato un’altra frase poco felice a Lucrezia Selassié: “Quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?”. “L’ho lasciata, lei fa la vita sua e io la mia. A 20 anni gli amori vanno e vengono”, la risposta rapida del nuotatore a cui ha fatto seguito un forte applauso proveniente dalla platea del teatro.

Finita qui? No, perché il marito di Maria De Filippi, sul finale di puntata, quando ha fatto fare la solita sfilata in passerella agli ospiti, è tornato a pungere Lulù in modo sarcastico. “Manuel, alla ragazza le sarebbe piaciuto fare la passerella, eh?”. “E invece c’è Aldo”, la chiosa del nuotatore. Una cosa la si è capita in modo chiaro: a Costanzo Lucrezia non sta simpatica.

Manuel Bortuzzo e le polemiche per la fine della storia con Lulù Selassié

La rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno, con Manuel che senza avvisare la principessa ha consegnato un comunicato all’Ansa in cui ha raccontato che la storia d’amore era giunta al capolinea. La vicenda ha fatto parecchio rumore. La Selassié ha attaccato la famiglia dell’ex, dicendo di non essere mai stata accettata e che i motivi reali della fine della love story erano da ricercare proprio dal fatto che i familiari del nuotatore mai l’hanno apprezzata. Dal canto suo Bortuzzo ha proseguito sulla sua rotta, dicendo che la decisione di mettere fine alla relazione è dipesa esclusivamente da lui.