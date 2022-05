Bortuzzo a ruota libera su Lulù: cosa c’è dietro la rottura (e le famiglie)

Manuel Bortuzzo è tornato a Verissimo nella puntata di sabato 7 maggio 2022. La prima domanda di Silvia Toffanin è stata “Come stai?”. Lui ha detto di stare bene e in effetti è apparso sereno, un po’ teso ma sereno e non lo ha nascosto. Il motivo della sua presenza a Verissimo è proprio la rottura con Lulù, quindi è subito partito a razzo nel raccontare tutta la sua verità. Manuel ha accettato di parlare nella trasmissione della Toffanin nella speranza di mettere un punto al grande caos che è esploso dopo la fine della loro relazione, mettendo in chiaro una volta per tutte che ha deciso lui di lasciare Lulù.

Silvia non si è persa in convenevoli ed è andata dritta al sodo introducendo l’argomento fine relazione. Bortuzzo ha raccontato la sua verità su Lulù:

“Al contrario di quello che possono pensare tante persone, l’ho deciso io. Non ho bisogno del consenso di nessuno per amare una persona. Ci devo arrivare io con la mia testa, non voglio avere rimpianti poi. Non è colpa della mia famiglia o di nessuno. Ci sono state cose di coppia normali che mi hanno portato a pensare che non era la ragazza per me. Non c’è stato niente di male”

Così è cominciato il lungo racconto di Manuel a Verissimo sulla fine della sua relazione con la principessa del GF Vip. E non ha nascosto la delusione, perché ha vissuto questa rottura come un fallimento. Bortuzzo è consapevole che essendosi innamorati in un reality show hanno una grande attenzione a livello mediatico, ma ai suoi occhi dovevano semplicemente essere due ragazzi di 23 anni che si amano e che possono anche lasciarsi. Così come era consapevole di essere esposto al giudizio del pubblico, ma non ha mai voluto vivere con il peso di dover stare con Lulù solo perché piacciono come coppia.

“Non l’ho lasciata con un comunicato stampa”, la verità di Manuel su Lulù

Manuel ha spiegato perché ha fatto un comunicato sulla fine della storia con Lulù. A quanto pare, infatti, ha pensato di agire a livello mediatico perché era l’unico modo per far capire a Lulù che era tutto vero. Quando le parlava dei suoi malesseri prima, infatti, lei non gli credeva mai. Queste le parole di Manuel:

“Ho avuto difficoltà a parlare con lei, a farle capire che non era un’idea degli altri di non voler stare più con lei. Le ho spiegato i problemi, chiaro e tondo, ma era come parlare con un muro. Non voleva capire”

Per questo ha pensato di agire a livello mediatico, ha pensato fosse l’unico linguaggio e l’unico modo in grado di arrivare forte e chiaro. E infatti ha spiegato:

“Non l’ho lasciata con un comunicato stampa. Non mi sveglio la mattina così e ne faccio uno. Era da tempo che le parlavo di cose che non andavano bene e le dicevo che non ce la facevo più. Lei non credeva alle mie parole, per questo ho fatto un comunicato e ho tolto le foto da Instagram perché lei così ci credeva. E infatti ci ha creduto. Non bastava che andavo via di casa quando litigavamo? Non le bastava per capire che il problema lo avevamo io e lei. Allora mi sono dovuto muovere a livello mediatico”

Manuel ha messo in chiaro un altro punto fondamentale: Lulù era consapevole dei loro problemi da tempo. O meglio, lui ne parlava ma lei faceva orecchie da mercante: “Non so come fa a fingere che fosse tutto a posto tra noi”. Bortuzzo ha proseguito dicendo di non poter negare di essere stato innamorato, tutto ciò che ha provato è stato verissimo. “Sono stato male, non ero felice prima di lasciarla”, ha specificato. Ha avuto già tempo di assimilare la delusione di scoprire che fuori dalla Casa Lulù era un’altra persona:

“Gli stili di vita sono diversi ma non è quello il problema. Non c’è stato un venirsi incontro. Ero solo io nei suoi confronti, da parte sua zero. Nella Casa a parole ha detto tante cose belle, sembrava potessi arrivare dall’altra parte del mondo con lei. Le aspettative erano alte. Da parte sua non c’era rispetto delle cose, anche nella quotidianità”

Verissimo, Bortuzzo risponde a Lulù sul “padre invadente”: la sua verità

Quindi ha raccontato che quando è finito il Grande Fratello Vip lui ha deciso di dedicarsi a Lulù per aiutarla a raggiungere la serenità. Consapevole che la principessa avesse dei problemi e cose da risolvere si è dedicato a lei, ma era una cosa a senso unico. A questo punto Silvia ha letto le dichiarazioni di Lulù su papà Franco. Innanzitutto però ha risposto all’ex fidanzata sul “lavaggio del cervello”:

“La mia famiglia mi è sempre stata dietro per supportare i miei progetti di vita. A differenza di quello che si pensa o che dice, la mia famiglia è sempre un passo indietro alle mie scelte. Mi lasciano libero di fare quello che voglio. Sono arrivato io alla conclusione di lasciarla, anche se fosse stata la donna più amata di tutte. Non ha conosciuto i miei amici, non può giudicare o sapere che hanno detto qualcosa. Mi vedevano felice, erano contenti. A loro interessa solo che io con la mia fidanzata sto bene”

Quindi Manuel ha difeso suo padre invadente in casa, ma senza negare alcuni fatti raccontati da Lulù:

“Io vivo a Roma in una casa a due piani, è casa mia. Franco prima che Lulù uscisse dal GF ha ribaltato casa per far sì che diventasse casa mia e di sua. Per noi, in pace. Lui stava su dove c’è solo una camera da letto. Andava a mangiare nei bar pur di lasciarci da soli nei primi giorni. Una volta è entrato per sbaglio nella mia camera ma perché la porta era aperta”

Non ha nascosto di esserci rimasto male quando Lulù ha parlato così di lui e della sua famiglia. Soprattutto perché adesso suo padre viene preso di mira come la persona più brutta del mondo. “Ma le persone non sanno i retroscena positivi anche nei suoi confronti”, ha aggiunto. Tutto ciò che di carino e di buono ha fatto la sua famiglia per Lulù non è stato sbandierato sui social, ha spiegato Manuel, perché sono cose che si fanno col cuore: “Non c’è bisogno di farle sapere invece pare che i social siano importanti”.

Manuel dice no a un confronto con Lulù: “Non ha senso”

A proposito del confronto che non ci sarebbe mai stato, lui ha una versione diversa dei fatti. Manuel ha parlato tante volte con Lulù prima di lasciarla, per questo ritiene al momento che l’ennesimo confronto sia inutile:

“Lei sa che io ho fatto tutto ciò che potevo. Ma nessuno si è messo in mezzo, era una cosa che volevo e dovevo fare. Un confronto ora non ha senso, mi ritroverei come ho fatto per tanto tempo a parlare sotto casa e dall’altra parte non c’era ascolto. Era come parlare al vento”

Quando Bortuzzo scriveva messaggi a Lulù dicendole che tra loro era finita, lei rispondeva dicendo che sarebbero stati insieme per sempre. E a questo punto è arrivata la drastica decisione di bloccarla: “L’ho bloccata? Certo, non senti quello che ti dico”. Manuel ha messo la parola fine all’amore con Lulù:

“Lei è convinta io sia ancora innamorato? Perché lei è convinta che io abbia scelto per colpa di qualcuno, ma non è vero. Sì, facciamo calare il sipario. Questa è la prima e ultima volta che mi vedrete qui a parlare di lei, andiamo avanti con la vita”

Non ha mancato di dare una lezione a Lulù, che ha trovato anche d’accordo Silvia Toffanin. Manuel ha spiegato che non ha intenzione di rivelare ulteriori dettagli sulla loro relazione e sul perché sia finita. Questo perché ritiene che siano cose che appartengono soltanto a loro. E ha fatto notare un’altra differenza: “Nessuno mi ha mai chiesto se a me è andata bene la sua famiglia. Ma anche se non mi fosse andata bene non lo direi”.