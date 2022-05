Michelle Hunziker e Angiolini, weekend di fuoco a Parigi: è amore

By

La conduttrice svizzera e il medico cagliaritano sono stati beccati a Parigi e questa volta non ci sono dubbi

Si era parlato a lungo della storia tra Michelle Hunziker e il chirurgo ortopedico Giovanni Angiolini e ora è arrivata la prova inconfutabile. Ci ha pensato Chi Magazine a lanciare lo scoop, condividendo in esclusiva gli scatti dei baci che la coppia si è scambiata durante un romantico viaggio a Parigi. Le foto, pubblicate nel nuovo numero in edicola a partire da mercoledì 11 maggio, ufficializzano dunque il legame tra la conduttrice e il medico.

Da alcuni mesi, i due infuocano le pagine della cronaca rosa. Poco dopo aver ufficializzato la fine del suo matrimonio con l’imprenditore Tomaso Trussardi, infatti, la conduttrice era stata pizzicata in compagnia del chirurgo sardo. Chi Magazine li aveva beccati insieme in Sardegna e, alcune settimane fa, a Milano, intenti ad uscire dal lussuoso Excelsior Hotel Gallia. Parallelamente, si era vociferato di un riavvicinamento con l’ex marito, dopo essersi rivisti in Val di Genova (riavvicinamento poi smentito).

Tuttavia, le foto diffuse dal settimanale di Alfonso Signorini spazzano via qualsiasi incertezza sulla vera natura del legame tra Michelle Hunziker e Angiolini. Secondo la ricostruzione del Magazine, infatti, la coppia avrebbe trascorso gli ultimi giorni a Parigi. La conduttrice e l’ex gieffino avrebbero raggiunto la capitale francese separatamente, lo scorso venerdì. I due si sarebbero poi dati appuntamento in un albergo situato al centro della città, comportandosi come una vera e propria coppia.

Si è trattato di una fuga d’amore infuocata, condita di baci, abbracci e passeggiate mano nella mano, culminate anche con un giro presso la Tour Eiffel. Durante la sera avrebbero poi assistito a uno spettacolo presso il Moulin Rouge. Ciononostante, il viaggio è durato poco. I due si sono salutati, facendo ritorno nelle rispettive abitazioni. Michelle vive a Milano, mentre il Giovanni Angiolini risiede a Cagliari.

La conduttrice, nonostante le paparazzate recenti, non si è mai sbilanciata a riguardo. In particolar modo ora, ha ben altre questioni a cui pensare. Proprio ieri, infatti, è risultata positiva al tampone rapido per il Covid, trovandosi costretta a saltare la puntata di Striscia la Notizia.