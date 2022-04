Esplode il gossip su Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: torneranno insieme? Il modo in cui hanno annunciato la separazione non ha mai lasciato modo di pensare a un possibile ripensamento. Eppure oggi si parla proprio di questo. Al gossip basta poco per cibarsi e oggi si è alimentato di un avvistamento degli ex coniugi in atteggiamenti forse troppo intimi per essere due ex sposi. Michelle e Tomaso hanno deciso di mettere la parola fine al loro matrimonio, ma non hanno mai dimenticato di essere genitori: questo va tenuto sempre ben a mente.

Dagospia ha riportato poco fa uno scoop sulla conduttrice e il giovane Trussardi, cominciando con una domanda: “Di nuovo insieme?”. Il motivo per il quale ci si interroga se sia possibile rivedere Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme è un avvistamento, avvenuto oggi. I due sono stati visti insieme in Val di Genova, nei pressi di Pinzolo, in atteggiamenti forse un po’ insoliti dopo la separazione. Insomma potrebbe non trattarsi di un semplice rapporto civile tra genitori ed ex sposi:

“La coppia è stata avvistata oggi in atteggiamenti molto confidenziali […]. Gli astanti dicono che tra loro c’era molto feeling nell’isolato rifugio di Bona Fontana. Ritorno di fiamma?”

Dagli atteggiamenti confidenziali e forse troppo intimi per essere l’uno l’ex dell’altro è partito il gossip. Ci sarà il ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? Sebbene sia speranza di tanti e sarebbe impossibile sperare il contrario, visto che hanno delle figlie insieme, non è da sottovalutare che dietro questa confidenza ci sia altro. E che sia per certi versi normale, insomma.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi dopo la separazione hanno mantenuto un bellissimo rapporto. Continuano a sostenersi, a volersi molto bene e a frequentarsi anche per il bene delle piccole Celeste e Sole. Inoltre hanno passato insieme tanti anni, hanno condiviso un pezzo di vita insieme e non si sono lasciati in cattivi rapporti. Così pare, almeno. Il feeling tra loro insomma potrebbe non per forza portare a un ritorno di fiamma. Se ne saprà di più nelle prossime settimane. Ci saranno altri avvistamenti? O forse saranno loro stessi a intervenire per smentire il tutto? Intanto si continua a mormorare anche della Hunziker con il dottor Angiolini…