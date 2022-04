Michelle Hunziker e Angiolini stanno insieme davvero? News e retroscena

Il gossip ha azzannato Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker nelle scorse settimane. L’ex concorrente del Grande Fratello (oggi affermato medico) e la conduttrice svizzera sono stati sorpresi ad Alghero a consumare momenti di tenerezza oltre a essere stati pizzicati a scambiarsi un bacio, seppur l’incontro di labbra non c’è stato in quanto i due indossavano la mascherina. Ma al tempo del Covid ci si adatta come si può anche per quel che riguarda le effusioni. Quindi? Michelle e Giovanni stanno insieme oppure no?

Dopo lo scoop sono usciti dei retroscena relativi alla vicenda sentimentale. Alcuni ben informati hanno raccontato che la Hunziker e Angiolini si sono visti in diversi frangenti in Sardegna (sempre lontani da occhi indiscreti). Pare inoltre che la frequentazione abbia avuto inizio subito dopo l’annuncio della fine del matrimonio di Tomaso Trussardi e appunto dell’elvetica. Opportuno però rimarcare che l’imprenditore bergamasco e la conduttrice hanno sì fatto sapere pubblicamente di essersi separati lo scorso febbraio, ma in realtà il loro legame si era sfilacciato mesi prima. Insomma, non è che Michelle si sarebbe gettata nelle braccia di un altro uomo in tempi record.

In mezzo a tutto il can can mediatico, spicca il silenzio dei diretti interessati: sia la Hunziker sia Angiolini, da quando il gossip su di loro ha cominciato a impazzare, hanno tenuto le bocche cucitissime, trincerandosi dietro a un tombale silenzio. Ed è qui che scatta un indizio non da poco: solitamente, anzi sempre, in questi casi succede che se si è innanzi a una bufala i personaggi chiacchierati di turno si affrettano a smentire, bollando gli spifferi rosa come fake news. Michelle e Giovanni, invece, si sono guardati bene dal farlo. Il che appare come una sorta di “pistola fumante”, vale a dire una prova forte che qualcosa che vada oltre l’amicizia ci sia tra di loro.

Certo è prematuro parlare di relazione, meglio andarci cauti e usare il termine frequentazione. Altrimenti detto i due si stanno conoscendo più approfonditamente. Su questo sembrano esserci pochissimi dubbi. Non resta che attendere di capire se la storia sarà archiviata come un godereccio flirt oppure se metterà radici per trasformarsi in un legame più serio.