“Michelle Hunziker e Angiolini si conoscono da due anni”: è iniziata così

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini continuano a frequentarsi in gran segreto, senza dare conferme ma neppure smentite. In attesa di dichiarazioni ufficiali spuntano nuovi gossip e indiscrezioni su questa love story che tanto sta facendo chiacchierare gli appassionati di cronaca rosa.

Stando a quanto si legge sul settimanale Di Più la conduttrice di Striscia la notizia e il medico più bello d’Italia si sarebbero conosciuti due anni fa. L’occasione è stata la presentazione di un libro, dedicata al benessere, scritto dal dottor Angiolini, che è anche un grande sportivo.

Come spifferato da una fonte, Michelle avrebbe voluto incontrare a tutti i costi Giovanni dopo aver letto questo volume. Tutto sarebbe nato per pura curiosità professionale visto che proprio in quel periodo la Hunziker stava lanciando sul mercato il marchio Goovi, una linea di cosmetici, creme di bellezze e integratori alimentari.

Dopo un primo incontro con l’ex concorrente del Grande Fratello Michelle Hunziker avrebbe iniziato una collaborazione lavorativa. Tra un impegno e una consulenza sarebbe scoccata la scintilla tra Giovanni Angiolini e la showgirl svizzera.

Una nuova passione sbocciata mentre il matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si avviava verso la sua naturale conclusione. È vero che l’annuncio della separazione è arrivato solo lo scorso gennaio ma pare che Michelle e l’imprenditore abbiano vissuto per circa un anno da separati in casa.

Oggi hanno mantenuto un buon rapporto per le figlie Sole e Celeste, che sono molto legate ad entrambi i genitori. In una recente intervista rilasciata a Verissimo Michelle Hunziker ha confidato di aver perdonato Trussardi e se stessa e di aver voltato pagina, per dare vita ad un nuovo inizio.

Chi è Giovanni Angiolini

Giovanni Angiolini è un medico ortopedico diventato popolare nel 2015 per via della sua partecipazione al Grande Fratello, all’epoca ancora condotto da Alessia Marcuzzi. Nella Casa più spiata d’Italia ha intrecciato una relazione con l’infermiera Mary Falconieri. Nonostante una convivenza avviata i due si sono lasciati poco dopo.

Pare per una presunta infedeltà di lui. La rottura è stata burrascosa: Mary e Giovanni si sono lanciati diverse frecciatine a distanza ed entrambi hanno chiesto pubblicamente di non parlare più della loro unione. Oggi i due non hanno alcun tipo di rapporto.

Successivamente Angiolini ha amato Nieves Bolos, una modella spagnola laureata in Psicologia dello sport. Questa relazione è finita nell’estate 2021. Prima di entrare nel bunker di Cinecittà Angiolini ha invece avuto un flirt con Giulia Salemi.

Il medico non è mai stato sposato e non ha figli a differenza di Michelle Hunziker che alle spalle due divorzi – prima con Eros Ramazzotti e poi con Tomaso Trussardi – e tre figlie, Aurora, Sole e Celeste.