“Michelle Hunziker insieme ad Angiolini 5 giorni dopo l’addio a Trussardi”

È nata una nuova coppia nello showbiz: è quella formata da Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. I diretti interessati preferiscono (per il momento) tenere le bocche ben cucite ma le foto dei baci pubblicate da un settimanale tedesco parlano chiaro. Ora emergono nuovi dettagli sulla liaison tra la conduttrice svizzera e l’ortopedico, ex concorrente del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi.

A parlare ad Oggi è un ristoratore sardo, il signor Michele, che conosce bene Angiolini, che è un cliente abituale. E al Bar Quintilio Giovanni ha portato nell’ultimo periodo pure l’ex moglie di Eros Ramazzotti. L’imprenditore ha rivelato che da tempo, più precisamente dallo scorso gennaio, Michelle si fa vedere ad Alghero, città di Giovanni. Era lì anche qualche giorno dopo aver annunciato la sua separazione da Tomaso Trussardi.

Michele ha raccontato:

“Io me la sono trovata davanti domenica 23 gennaio all’ora di pranzo. Saranno state una decina di persone. C’era Giovanni Angiolini, che è un cliente abituale, suo fratello con la fidanzata, Michelle, la sua manager Gabriella e altre persone che vedevo per la prima volta”

Il ristoratore ha spiegato che in quell’occasione Giovanni Angiolini, con il quale ha una certa confidenza, gli aveva detto che Michelle Hunziker si trovava in Sardegna per acquistare un appartamento. Una scusa a quanto pare visto che poco tempo dopo è venuta a galla la sua relazione con il medico sardo.

“A tavola non erano seduti vicini, lui però aveva un occhio di riguardo per lei, era molto premuroso e attento. Hanno ordinato pesce alla griglia, bevendo Akenta brut di Santa Maria la palma e Kressia cagnulari. Arrivati al dessert Giovanni ha insistito con Michelle perché provasse la seada alla griglia con il miele, un dolce tipico sardo, che lei ha gradito molto”

L’uomo ha inoltre confidato che ha chiesto a Michelle Hunziker una foto ricordo insieme ma che la showgirl l’ha pregato di pubblicarla sui social network una settimana dopo. La 43enne, tornata prepotentemente al centro della cronaca rosa, non voleva far sapere dei suoi spostamenti.

Stando alle confidenze del signor Michele è chiaro che il matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sia finito da tempo. Secondo qualcuno sarebbe giunto al capolinea un anno fa ma che solo in un secondo momento la coppia avrebbe deciso di renderlo noto.

Oggi Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno mantenuto un buon rapporto soprattutto per il bene delle figlie Sole e Celeste, che oggi hanno 8 e 6 anni e sono entrambe molto legate ai genitori.

Chi è Giovanni Angiolini

Giovanni Angiolini è un medico ortopedico diventato popolare nel 2015 per via della sua partecipazione al Grande Fratello, all’epoca ancora condotto da Alessia Marcuzzi. Nella Casa più spiata d’Italia ha intrecciato una relazione con l’infermiera Mary Falconieri.

Angiolini è poi apparso a I Fatti Vostri ed è stato eletto il medico più bello d’Italia. Nell’estate 2021 è finita la sua love story con una modella spagnola: nel suo curriculum sentimentale pure un flirt con Giulia Salemi. Non è chiaro dove e quando abbia conosciuto Michelle Hunziker.