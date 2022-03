Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini fanno sul serio: dettagli e nuove foto

Il primo a lanciare lo scoop relativo alla frequentazione tra Michelle Hunziker, 45 anni, e Giovanni Angiolini, 41, è stato il magazine tedesco Bunte, che ha pubblicato in esclusiva lo scatto “rubato” in cui si vede la conduttrice elvetica baciare lo specialista in ortopedia e traumatologia in quei di Alghero. Ora è il settimanale Gente a fornire i dettagli di quella che a tutti gli effetti sembra essere una liaison. La rivista ha descritto passo passo, con tanto di documentazione fotografica, il weekend che l’ex moglie di Tomaso Trussardi e l’ex gieffino (Angiolini fece parte del cast del Grande Fratello 14) hanno trascorso in Sardegna di recente.

La Hunziker, finito l’impegno televisivo con Michelle Impossible (one woman show che l’ha vista protagonista in due puntate in prima serata su Canale Cinque), è volata alle Maldive, con le figlie avute da Trussardi. Non appena è rientrata è poi salpata alla volta della Sardegna, più precisamente ad Alghero, dove ad attenderla c’è stato Giovanni, originario di Sassari.

Il medico l’ha accolta non appena ha messo piede sul suolo isolano: infatti, ad aspettarla all’aeroporto, c’era proprio lui. Una volta in auto, i due si sono diretti nel centro storico di Alghero, dove hanno pranzato. Dopodiché, pare sempre nel cuore della perla della Riviera del Corallo, si sono rifugiati in una “casa gialla”.

Angiolini, come confermato anche dagli scatti, ha fatto da Cicerone alla conduttrice, oltre ad assumere atteggiamenti assai premurosi e galanti, come quello di farsi carico delle valige della sua ospite, che, durante il suo soggiorno sardo, ha fatto anche tappa alla storica cantina Sella & Mosca.

Sempre Gente ha provato ad indagare circa la tempistica della nascita del legame tra la Hunziker e Angiolini. Risultato dell'”inchiesta rosa”? Poche informazioni e pure contrastanti. C’è chi dice che i due si sono conosciuti da poco e chi sostiene che sono amici da tempo ma che solo nell’ultimo periodo abbiano cominciato a frequentarsi. Quel che è sicuro è che qualcosa che bolle in pentola c’è. A certificarlo, oltre alle fotografie “sarde”, pure il fatto che da quando il gossip ha preso quota né Giovanni né Michelle hanno smentito alcunché. Silenzio assenso!