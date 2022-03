Michelle Hunziker, “questo è il nuovo amore”. Lui è un ex GF, foto del bacio

Dalla Germania non hanno dubbi: Michelle Hunziker si starebbe frequentando con un uomo noto alle cronache televisive italiane per avere partecipato al Grande Fratello 14 (edizione trasmessa nel 2015) oltreché per avere curato delle rubriche nelle trasmissioni Rai I Fatti Vostri e Buongiorno Benessere. Di chi si tratta? Del chirurgo Giovanni Angiolini, 41 anni, originario di Sassari. A lanciare lo scoop è il magazine tedesco Bunte che titola in modo roboante: “Questo è il nuovo amore di Michelle Hunziker”. Inoltre la testata ha pubblicato una fotografia in cui si vede la conduttrice svizzera baciare sulla bocca, coperta da mascherina anti Covid, il medico.

Il settimanale tedesco Bunte pubblica il bacio tra Michelle Hunziker e il dottore Giovanni Angiolini (ex Gf ed ex Fatti Vostri). pic.twitter.com/5QCieEnb9a — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 16, 2022

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Doctor | Surgeon | TV (@giovanni_angiolini)

Al momento i diretti interessati non hanno commentato l’indiscrezione sul loro conto. Giovanni Angiolini, dopo essere stato al centro del gossip nostrano per via della relazione avuta con Mary Falconieri, è sparito dai radar della cronaca rosa del Bel Paese. Discorso differente per Michelle Hunziker che, dopo aver annunciato la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, ha iniziato ad essere braccata dai paparazzi e dai giornalisti. Si è parlato di recente di un possibile ritorno in love con Eros Ramazzotti, prontamente smentito dai diretti interessati che hanno sottolineato di essere ottimi amici e nulla più.

Anche Tomaso Trussardi è finito sotto le grinfie del gossip: si è mormorato di una sua frequentazione con una donna vicina alla stilista Elisabetta Franchi, amica stretta dello stesso Tomaso. Sulla vicenda è calato rapidamente il silenzio, con l’imprenditore bergamasco che si è eclissato, desideroso di privacy dopo il naufragio matrimoniale.

Giovanni Angiolini: carriera televisiva e medica

Giovanni Angiolini è nato il 13 gennaio del 1981, sotto il segno del Capricorno, a Sassari. Fin da piccino sogna di diventare medico e si laurea in Medicina e Chirurgia, per poi proseguire con una specializzazione in Ortopedia. Televisivamente si è fatto conoscere nel 2015, divenendo uno dei concorrenti del reality show Grande Fratello 14. Successivamente è stato al timone della rubrica di salute Dottor G nel programma I Fatti Vostri, in onda su Rai 2, ed è stato spesso ospite in altre trasmissioni del piccolo schermo, tra cui Buongiorno Benessere.