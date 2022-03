Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: bei gesti sui social, i rapporti oggi

In che rapporti sono oggi Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? A rivelare qualcosa in più su come procedono le cose fra loro è un’intervista su Chi Magazine della conduttrice Mediaset. Ci sono state nelle scorse settimane delle voci secondo le quali Tomaso avrebbe lanciato frecciatine all’ex moglie. Si è parlato per giorni anche del fatto che lui avesse smesso di seguire Michelle su Instagram, ma il follow in realtà c’è. Non è successo insomma e non c’è alcuna maretta fra loro.

Anzi, Michelle e Tomaso hanno intenzione di costruire un nuovo rapporto per il bene delle loro figlie. E sembrano essere già a buon punto! C’è stato oggi un bel gesto che aveva già lasciato intendere molto sul clima che c’è tra i due. La Hunziker ha scritto una bella dedica su Instagram a sua figlia per farle gli auguri di compleanno. Celeste oggi compie 7 anni e dopo il dolce pensiero per il traguardo, Michelle ha taggato Tomaso Trussardi. Anche Aurora Ramazzotti ha fatto gli auguri alla sorellina tra le storie di Instagram e taggato Trussardi, che ha condiviso il messaggio anche tra le sue storie.

Tomaso ha commentato il post di Michelle e ha fatto gli auguri a lei e alle figlie per la festa della donna. Insomma, il clima è disteso e sereno e non c’è nessuna guerra in corso tra i due ex.

A conferma del fatto che i rapporti tra Michelle e Tomaso oggi siano buoni sono arrivare le parole su Chi. Nel nuovo numero in edicola questa settimana, infatti, la Hunziker ha parlato della sofferenza che c’è quando finisce un matrimonio, ma anche delle fasi successive alla rottura. Il tempo passa e può succedere di lasciarsi, questo però non rende legami e persone meno importanti: “Ci sono persone che sono importanti e lo rimarranno per sempre”. Essere genitori di due splendide bimbe li unirà per sempre:

“Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, e cioè perdonare me e perdonare lui, non rivangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore, sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo. Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene”

La conduttrice Mediaset ha proseguito raccontando che secondo lei gli sbagli più belli sono quelli che si fanno in amore, perché fanno vivere intensamente. Lei non si ritiene una persona perfetta e che non rischia mai, le piace buttarsi e in amore ha fatto gli investimenti più importanti della sua vita. Per questo Michelle Hunziker non si pente di nulla, nonostante gli investimenti del cuore sono quelli che fanno più male: