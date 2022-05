Striscia la Notizia, Michelle Hunziker positiva al Covid: chi la sostituisce

Michelle Hunziker sarà assente stasera a Striscia la Notizia: è positiva al Covid. Nei programmi televisivi, e non solo, si continua a lavorare con le dovute precauzioni e i lavoratori vengono sottoposti a dei tamponi rapidi prima di iniziare. Ebbene, oggi Michelle si è recata come tutti a fare il tampone rapido ed è risultato positivo. La notizia è arrivata dal profilo Instagram del tg satirico di Canale 5, dove si legge ancora che adesso Michelle si sottoporrà al tampone molecolare per avere certezza della positività.

Se Michelle Hunziker è positiva al Covid, chi condurrà Striscia? Gerry Scotti non resterà solo dietro al bancone, ma ritroverà un volto femminile con il quale ha già condotto. Insomma, chi sarà la sostituta della Hunziker? Si tratta di un ritorno: questa sera ci sarà Valeria Graci insieme a Gerry. La Graci era stata già chiamata nei mesi scorsi a sostituire Francesca Manzini, che pure era risultata positiva al Covid. Al momento non si può sapere per quanto tempo sarà assente Michelle e quindi per quanti giorni saranno Gerry Scotti e Valeria Graci i conduttori di Striscia la Notizia.

Michelle Hunziker ha già avuto il Covid: seconda volta positiva

Michelle Hunziker ha preso il Covid per la seconda volta. Quando lo ha avuto la prima volta, però, non lo aveva rivelato. Nessuno lo sapeva, nessuno lo ha saputo fino a quando è stata lei a svelarlo a Verissimo. Durante un’intervista dello scorso ottobre ha raccontato a Silvia Toffanin di aver vissuto un periodo difficile e di aver deciso di viverlo in modo privato, senza pubblicizzarlo. “Non è stato semplice, non sono stata bene”, aveva aggiunto.

La sua situazione però non si è aggravata al punto da rendere necessario il ricovero in ospedale. Il caso ha voluto che la prima volta sia risultata positiva nello stesso periodo in cui lo è stato Gerry Scotti: “Ci siamo fatti forza a vicenda”, aveva detto a Verissimo. Ed è proprio con Gerry che oggi, che è risultata positiva per la seconda volta, sta conducendo Striscia la Notizia. I due sono molto amici e di sicuro Gerry non farà mancare il suo supporto e il suo affetto anche stavolta. Sperando e augurando a Michelle che questo secondo periodo da positiva al Covid sia più tranquillo, nei limiti del possibile, rispetto al primo.