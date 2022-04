Michelle Hunziker, notte al “Gallia” con Angiolini: lusso, paparazzi e fughe

L’amore non va in vacanza per Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera, dopo aver annunciato la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, è finita al centro del gossip. Motivo? Nelle scorse settimane è stata pizzicata in Sardegna con il medico (ed ex concorrente del Grande Fratello) Giovanni Angiolini. Subito si è compreso che non si è trattato di un incontro puramente amichevole. Altrimenti detto pare più che palese che tra i due ci sia della “chimica”. Dopo le paparazzate sulla vicenda “rosa” è calato il silenzio. Infatti in molti si sono chiesti se Michelle e Giovanni avessero bruciato in fretta un flirt passionale oppure se la frequentazione stesse proseguendo nell’ombra. A risolvere il mistero ci ha pensato Chi Magazine.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, nell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato delle fotografie recentissime in cui si vedono la Hunziker e Angiolini uscire dal lussuoso Excelsior Hotel Gallia, chicca alberghiera a due passi dalla stazione di Milano. Naturalmente i due non si sono mostrati assieme: nel tentativo di depistare i paparazzi con una fuga, prima è uscita Michelle e poi Angiolini. Peccato che l’obbiettivo dei fotografi ha comunque immortalato entrambi, seppur in momenti differenti. Coincidenza che proprio loro due fossero nel medesimo albergo? Oppure hanno trascorso assieme la notte? Inutile dire che, in tale frangente, credere a una coincidenza è davvero difficile.

Dunque il medico e la presentatrice continuano a vedersi e stavolta non in Sardegna. Michelle ha “giocato in casa”: secondo i ben informati la frequentazione dura da gennaio. Parlare di love story è alquanto azzardato. Non azzardato invece sostenere che non si tratta di un’avventurella da consumare in fretta. Nel frattempo sia l’ex gieffino sia Michelle tengono le bocche cucitissime. Da quando il gossip li ha assaliti non hanno confermato alcunché. Ma, fatto ben più importante, non hanno nemmeno smentito alcunché.

D’altra parte la conduttrice elvetica, dopo aver annunciato la rottura con Trussardi, aveva fatto sapere di non avere alcuna intenzione di chiudere le porte all’amore. Che Angiolini sia l’uomo giusto da cui ripartire?